A Sopron Balett táncosai otthon is keményen edzenek

A Sopron Balett tagjai hivatásos sportolókra jellemző módon keményen edzenek otthon ezekben a napokban is. Mindent megtesznek, hogy az újraindulás zökkenőmentes legyen.

Demcsák Ottó, a Soproni Petőfi Színház tánctagozatának vezetője nem adott kötelezően teljesítendő napi gyakorlási tervet a Sopron Balett táncosainak. A művészi alázatban, a fegyelmezettségben, az elhivatottságban, az egymás iránt érzett felelősségben és a profizmusban bízik. Telefonon napi kapcsolatban van az együttes tagjaival.

– A tánchoz tér kell. Nem hiszek a fotel karfája melletti gyakorlásokban. Egy táncos tudja, hogyan kell felkészülnie testileg, szellemileg, lelkileg egy feladatra. Ilyen nehéz körülmények között is fontos a kondíció megőrzése, az izmok hajlékonyságának a fenntartása, a különböző feszítő- és nyújtógyakorlatok alkalmazása, az erőnlét fejlesztése. Ez mindenkinek a saját érdeke. Az étkezéstől kezdve a mentális felkészülésen át minden az egyén felelősségén múlik most. Teljesen megbízok a táncosaimban, az elmúlt években végzett közös munka után nyugodt vagyok, hogy mindenki felelősséggel készül továbbra is a ránk váró feladatokra. Ez a rendkívüli helyzet annak talán használ, hogy időt ad a belső csendességre, önvizsgálatra, a művészi út céljainak megfogalmazására, elemzésére. Az egyén felelőssége a másik és a közösség iránt tovább nemesítheti így a lelket. Amire a művészet által is nagy szükségünk lehet. Így várjuk a Stabat Mater őszi bemutatóját is – mondta Demcsák Ottó.