A rosszból származik jó is – Beszélgetés a győri kórházlelkésszel

A járvány szenvedéssel és tragédiával jár, de jót is hozott az életünkbe és belőlünk is kihozhat sok jót. Képesnek kell lennünk arra, hogy ezt meglássuk. Benkó Attila atyával győri kórházlelkésszel beszélgettünk.

A Győri Kórházlelkészséget dr. Veres András megyés püspök hívta életre három évvel ezelőtt, az élére Benkó Attila atyát nevezte ki. A korábban Fertőszentmiklóson, Sopronban, Mosonmagyaróváron és falvakban szolgáló fiatal katolikus pap bejárta az országot, tapasztalatokat gyűjtött az új szolgálathoz. Felismerte: nem az a feladata, hogy minél több beteghez eljusson, hanem az, hogy annak, akivel ott van, javára váljék az együtt töltött tartalmas idő, akár hívő, akár hitetlen, akár szeretne gyónni vagy áldozni, akár nem.

„Egyszerűen Isten jelenlétét akarom közvetíteni. Jelen lenni a betegek számára, ahogy Isten is jelen van mindannyiunk számára” – mondta a Kisalföldnek egy korábbi interjúban.

Hívás nélkül is megy

A koronavírus-járvány, ahogy mindannyiunk, a kórházlelkész napjait is átírta. A folyosók, kórtermek, ahol korábban rendre megszólították, konganak az ürességtől. Nyomasztó csend és feszültség ül a falak között. Benkó Attila atya mégis azt tanácsolja, óvakodjunk az ítélkezéstől.

– Korábban mindennap bejártam a kórházba. Hétfőtől péntekig naponta három-négy órát töltöttem bent. Mentem, ha hívtak, de a régebbi betegeket, akiket hónapokra az ágyhoz kötött a kezelés, hívás nélkül is látogattam. Most az egyik osztályon a tizennégy kórteremből három-négyben ha volt egy-egy beteg, és másutt is nagy a csend. A nővéreket átirányították, a sürgősségin csak a súlyos sérülteket fogadják. A szerda délutáni szentmisék szünetelnek a kápolnában. Természetesen vigyázok magamra és másokra, szájmaszkot és kesztyűt használok, de mindenkihez elmegyek, aki hív, akkor is, ha a fertőzőosztályon ápolják.

Imádság és meditáció

Benkó Attila azt mondja: természetes, hogy a betegek, akikkel az utóbbi időben beszélgetett, aggódnak. Hiszen hozzászoktak a nyüzsgéshez, hogy jönnek-mennek az ápolók, a nővérek, az orvosok, a rendelők ajtajai előtt betegek várakoznak. Megérti a félelmet, amit a látszólagos nyugalom kelt, mégis azt kéri: ne önmagában tekintsünk arra, ami körülvesz bennünket s ami ránk vár.

– Fontos az engedelmesség, hogy tartsuk be a higiéniai tanácsokat, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Spirituálisan bízzuk magukat Istenre és kulcsoljuk össze a két kezünket. Az imádság, a meditáció segít elfogadni a betegséget, azt, ami történik. Nem az a dolgunk, hogy mindent megváltoztassunk, főleg azt, amit amúgy sem lehet. Tekintsünk a járványra ítélkezés nélkül. Hiszen mondhatnánk, hogy csak szenvedést okoz, emberek halnak meg benne. De látnunk kell azt is, mit adott. A családok többet vannak együtt, előtérbe kerültek a kapcsolataink, az egészségünk, amikkel nem törődtünk, s a természet, amit aligha értékeltünk eléggé. Ma viszont, ha tehetjük, a szabadba járunk és nem plázákba. Egy sor jót hozott a rossz. Nyitottnak kell lennünk arra, hogy ezt meglássuk – mondja Benkó Attila atya.