A pótfelvételi után 3100 fölé nőtt a győri széchenyis gólyák száma

Háromszáznál is többen jutottak be a most lezárult pótfelvételin a Széchenyi István Egyetemre, az elsőévesek száma így 3100 fölé nőtt.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a felsőoktatási intézmények az általános felvételi eljárás júliusi lezárulta után pótfelvételit hirdettek, amelyre azok jelentkezhettek, akiket nem vettek fel, vagy előzőleg sehová sem adták be jelentkezésüket. A Széchenyi István Egyetem sokszínű képzési palettájából öt felsőoktatási szakképzési, két osztatlan, 28 alap- és ugyanennyi mesterképzési szak közül válogathattak az érdeklődők. Idén újdonság volt, hogy nemcsak költségtérítéses, hanem állami ösztöndíjas helyek is elérhetővé váltak. A pótfelvételi-ponthatárok augusztus 27-én derültek ki. Ennek alapján további 321 gólya kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben a győri egyetemen. Dr. Kovács Zsolt, az intézmény kancellárja arról tájékoztatott, hogy így összesen 3100-nál is több elsőévest köszönthetnek az egyetemen az új tanévben. A kancellár a karok közül kiemelte az Apáczait, ahol a tavalyinál harmadával többen kerültek be a pótfelvételin, s különösen sokan választották a levelező munkarendű gyógypedagógia-képzést. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon a levelező jogász szak és a levelező jogi felsőoktatási szakképzés volt a legnépszerűbb. Az Egészség- és Sporttudományi Karra bejutottak száma szinte hajszálpontosan megegyezik az elmúlt évivel. Örömteli, hogy több hallgató is választotta az ápolás és betegellátás szak ápoló, illetve szülésznő szakirányát, amelyek országosan hiányszakmának számítanak. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon olyan nagy presztízsű képzésekre sikerült felvenni újabb fiatalokat, mint például a járműmérnöki alap- és mesterszak. Az Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, valamint a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon viszonylag egyenletesen oszlanak el a felvettek az egyes képzések között. Érdemes kiemelni a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kart, ahová 17 százalékkal többen jutottak be a mostani pótfelvételin, mint 2019-ben. Dr. Kovács Zsolt az idei számokat úgy értékelte: hogy az egyetem megőrizte országos pozícióját. Kifejtette: a felvettek átlagpontszáma emelkedett – több szakon meghaladta vagy megközelítette a 400 pontot –, s ez alapot ad a minőség emeléséhez, ami az intézmény változatlan törekvése, csakúgy, mint a gyakorlatorientált képzés.