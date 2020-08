A Porta „második főtér” lesz Pannonhalmán – fotók

Tavaly nyáron kezdődött az egykori TSZ műhelyek rendbe tétele a Győr közeli kisvárosban, az egymilliárdos fejlesztés turisztikai célokat szolgál. A Porta jelentős idegenforgalmi beruházás a kisalföldi megyeszékhely környékén, három attrakciót (kerékpáros centrumot, történelmi tárlatot és éttermet) kínál majd a látogatóknak.

TSZ műhely modern köntösben

Az 1700-as évek végén épített épületegyüttes a huszonnegyedik órában volt, az utolsó pillanatban mentették meg az enyészettől. A hatvanas éveikben járó pannonhalmiaknak szinte kivétel nélkül van régi „sztorija”, emléke az egykori TSZ műhelyekről. Ezek a helyi emberek örülnek annak, hogy az épület nem dőlt össze a szemük láttára.

„Remek kisugárzása van az újjáépített központnak, a Porta már most vonzza az itt élőket és a Pannonhalmára érkező turistákat. Az épületegyüttessel a városunk második főteret kapott, amelyet hamarosan megtöltünk élettel, tartalommal, színes programokkal” – kezdte Ress Anita, a Porta ügyvezetője. Az új turisztikai központ, ahonnan csodás kilátás nyílik az Apátságra és a szomszédos zöld dombra, három lábon fog állni.

Három funkció

Egyrészt kerékpáros központnak ad majd helyet. „Akik szeretnek bringázni Győr környékén, már most is sokszor tekernek Pannonhalmáig. Mivel a Győr-Pannonhalma kerékpárút a Portánál ér majd véget (utóbbi útfejlesztést várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a bringások – a szerk.), kiváló kiinduló pont leszünk a Bakony irányába.

Akik a hosszabb távokon segítséget vennének igénybe, nekik ajánljuk elektromos kerékpárjainkat. Ezek akkumulátora több mint 100 km-en át nyújt biztos támaszt, azaz a szintemelkedések leküzdése sem jelent akadályt velük” – folytatta Ress Anita. A Porta másik attrakciója számos múltbéli érdekességet megidéző történelmi tárlat lesz a magyar-török háborúk korából. „A személyes előadással átszőtt bemutatók nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is el fogják ragadni. Úgy szerettetik meg a történelmet, hogy látogatóink élményt visznek majd haza” – közölte a turisztikai szakember.

Előnyben a helyi ételek, termékek

A Portában olyan száz fő befogadására alkalmas éttermet is kialakítottak, amely minőségi ételeket kínál megfizethető áron és házias konyhára alapoz. Ilyen vendéglő régi kívánsága a pannonhalmiaknak és most karnyújtásnyira van. „A napokban írtuk ki az étterem üzemeltetésének pályázati felhívását. (Utóbbi dokumentumokat az önkormányzat hivatalos oldalán, a Pannonhalma.hu-n találják meg – a szerk.) Olyan bérlőt keresünk, aki örömmel használ helyi alapanyagokat (levendula, méz, zöld fűszerek) az étlap kialakításakor. Vállalja, hogy Pannonhalmára emlékeztető, akár otthon is fogyasztható desszerteket készít” – mondta Ress Anita.

Nyitás hamarosan

A Portában a helyi termékek, borok, ajándéktárgyak széles választéka szintén elérhető lesz. Az új központ a hétvégi parkolási gondokon enyhíteni fog, 80 új parkolóhelyet építettek a beruházás során. „Mikorra tervezik a nyitást?” – kérdeztük. „Úgy készülünk, hogy az ősz derekán már köszönthessük a pannonhalmiakat és a turistákat a Portán” – búcsúzott Ress Anita.