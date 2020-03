A pedagógus legyen kreatív, a szülő meg legyen bátor

Túl vagyunk az első digitális tanítással töltött héten. Mindenki vizsgázik. Szülők, diákok, tanárok. Az, hogy az előttünk álló időszakban senki se maradjon le a tananyaggal, minden résztvevőtől komoly munkát igényel. Mészáros Péter fizika szakos tanárral folytatjuk beszélgetésünket.

– Arról beszélgettünk legutóbb Kisalföldben, hogy a digitális oktatásra való átállás hatalmas ugrás, gyakorlatilag 100 évet kellett egy hétvége alatt előreszaladnunk az időben. Általánosságban szót ejtettünk arról is, hogy a tanárok és a diákok között nagy a digitális kompetenciák terén a szakadék. A hatalmas összefogásnak köszönhetően végül szinte mindenhol elindult a hét elején az oktatás.

– Bolyai János híres sora jutott eszünkbe sokunknak, aki azt írta: „Semmiből egy új, más világot teremtettem.” Hatalmas visszacsatolás ez a pedagógusok számára, akik éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy egy ismeretlen eszközű, módszerű tantervet kidolgozzanak.

A digitális témahét jó alap volt

– Konkrét kérdésekkel is megkeresik a kollégák? Vannak mindenkire érvényes általános érvényű tanácsai?

– Sokan örülnek most ennek a lehetőségnek, főleg azok a kollégák, akik rendszeresen részt vesznek a digitális témahét projektjében. Ők most azt mondják: „hurrá, itt a digitális hónap”, természetesen eltekintve a helyzet szomorúságától. Ez a projekt arról szokott szólni áprilisban, hogy minden tantárgynál bevetünk némi informatikát. Testnevelésen okosórával mérünk lépésszámot, pulzust, sebességet, rajzórán digitális alkotást készítünk, e-mailben adjuk be a házi feladatot stb.

– Előkerültek most ezek a módszertanok?

– Hogyne! Ez a lényeg, hogy a már elkészült előadásokat, feladatokat, kvízeket, megosszuk egymással. Javaslom minden kollégának, hogy csatlakozzon azokhoz a felületekhez, mint amilyen most a Facebookon a legnagyobb ilyen jellegű közösség, az „Online otthonoktatás” nevű csoport. Ebben a csapatban tízezrek gyűltek össze hirtelen. Elképesztően jó ötleteket találni tantárgyakra lebontva, tanácsokat hardverre, szoftverre, módszertanra vonatkozóan. Alsós, felsős, középiskolás tanárok küldik be a már elkészült feladatlapjaikat, sőt, cégek is megjelentek, hogy felajánlják eszközeiket, tananyagaikat, szoftvereiket az átálláshoz.

Mérni nem csak fizikaórán lehet

– Az egyéni oktatáshoz tehát bőségesen adottak a feltételek. Mi a helyzet az osztályközösségekkel? Nem fognak túlságosan elszigetelődni egymástól a diákok?

– Nem. Komplex projektfeladatokat is lehet csinálni. A projektoktatást iskolai környezetben úgy szoktuk érteni, hogy adott tantárgyon belül kiemelünk egy témakört, vagy két-három tantárgyat összevonva, több tanórán keresztül jövünk-megyünk, gyűjtögetünk, megfigyelünk, alkotunk, prezentálunk. Most nem az iskola falai között, hanem otthon, kihasználva az internet végtelenségét tehetjük meg ugyanezt, közösséget alkotva az osztálytársakkal. Mert mérni nem csak a fizikaórán lehet stopperórával és lejtőn guruló kiskocsikkal. Sütés-főzés közben lehet hőmérsékletet mérni, vagy a kertben megfigyelni, hogyan nyílik ki egy virág. Ha adományként állunk hozzá a jelenlegi helyzethez, máris rengeteg lehetőséget tudunk felfedezni. Növényhatározó, madárhatározó, csillagászati applikációk is léteznek, azt tanácsolom a kollégáknak, hogy bátran használják ezeket. Lássuk meg a lehetőséget abban, hogy ez az időszak arra is kiváló, hogy a diákok kommunikációs és szociális kompetenciáit fejlesszük. Akinek testvére van, az segítsen a kisebbnek a tanulásban, vagy tanítsa meg a nagymamáját videochatelni, keresse fel az osztálytársát, érdeklődjön a hogyléte felől.

Tanítva tanulás

– Passzív tanítottból, akár tanítóvá is fejlődhetnek a gyerekek ez idő alatt?

– Ha odafigyelünk a tanítva tanulás fontosságára, akkor igen. És ehhez nem kell más, csak meg kell kérni rá, hogy a tudását adja át másoknak. Átalakulnak a szerepek. Mint ahogy már beszéltünk erről, bárki bárkitől tanulhat. Kiemelném, hogy a legrosszabb, amit most egy tanár tehet, ha be akarja ültetni a gyereket 6–8 tanórára a számítógép elé. A digitális oktatás nem számítógépen keresztül leadott órákat jelent.

– Pedig sok szülő pont ezt hiányolja. Azt hitték, hogy nem lesz gondjuk a tanítással, mert a tanár majd leadja az órát online.

– Azért mert mi, akik most szülőszerepben vagyunk, így szocializálódtunk. Azt szoktuk meg, hogy napi 6–8 órát ülünk a padban, pislogás nélkül nézünk a táblára, a tanártól kérdezni nem merünk. Most pedig egy csapásra kívül kerültünk a komfortzónánkon, a megszokásainkat el kell engednünk és ez sok szülőben félelmet generálhat. A mai napig csodálkozva néznek rám a kilencedikesek, amikor az első órán elmondom nekik, hogy nálam nemcsak a jó válaszokért, de a jó kérdésekért is lehet kisötöst kapni. Akkor is, ha nem tudom rá a választ. Nemcsak a válaszok, hanem a kérdések is az ember gondolkodását jellemzik. Azt gondolom, minden pedagógus legfőbb feladata a lexikális tudástól, tantárgytól függetlenül, hogy erősítse a kérdezés képességét és a kérdezés bátorságát a diákjaiban.

Apa súg az asztal alól

– Nem csak a szülőkben, a pedagógusban is vannak kételyek.

– Nyilvánvalóan ez egy új helyzet a számonkérés tekintetében is. Mi van akkor, ha online feleltetés közben az apuka az asztal alól súg a gyereknek? Igen, ez előfordulhat, mint ahogy az is, hogy az eddig bukdácsoló gyerek az év végére színötös lesz. Viszont fel kell ismernünk, hogy ezalatt az idő alatt át fog alakulni a tanuláshoz való viszonya is: látszólag csak egy applikációval játszik, kvízt old meg, fotóz, filmez, gyűjt, ír, rendszerez, tehát mindenképpen tanul. És az iskolának ez a fő célja.

– Másképp kell fókuszálnunk a világra?

– Az a helyzet jelentősége, hogy átalakul az információszerzéshez és az információforrásokhoz való viszonyunk. Információforrássá válik a család kutyája, a konyhában a forrásban lévő víz, a színészek által felolvasott János vitéz, a családtag, az osztálytárs.

– Kapott a szerkesztőségünk is kérdést pedagógustól, hogy milyen módszerekkel tudja felkelteni a diákok figyelmét. Erre tudna adni néhány tippet?

– Semmiképpen sem frontális oktatással. Több kolléga azt véli, hogy videómegosztással ugyanazokat a körülményeket tudja megteremteni, mintha a tanteremben lennének. Pillanatok alatt kiderült, hogy ez nem működik. És nem csak azért nem, mert kevés kolléga olyan karizmatikus kisugárzású, mint Öveges professzor, aki oda tudta szögezni emberek százezreit a képernyőkhöz egy frontális előadással. Például a videochates órába behallatszó háttérzajok technikai jellegű problémákat generálnak, elveszik a varázs és vele együtt a figyelem is. A digitális oktatás arról szól, hogy sok információforrásunk van, ezt az információt sokféleképpen fel tudjuk dolgozni videók, szimulációk, kvízek, játékos pontszerző feladatok, kreatív szöveges-fotós-filmes alkotások révén. De nem szabad rengeteg feladatot kiadni, mert azt otthon, tanár nélkül, kevés géppel-kütyüvel lehet megoldani, ráadásul a pedagógusnak ellenőrizni, értékelni is kell a beérkezetteket. A bekérési határidők legyenek kellően tágak. A kevesebb több! Szülők, pedagógusok, diákok legyünk egymással rugalmasak, megértőek, segítőkészek!