A Páneurópai Piknikre emlékeztek a sopronpusztai emlékparkban

– A több mint harminc esztendős Páneurópai Piknik és határáttörés a mögöttünk hagyott XX.század talán egyik legnagyobb eseménye, a szabadság nagyszerű és önfeledt ünnepe. Az emberi történelem olyan ritka pillanata, mikor a sorsunkat és jövőnket nem a nagyhatalmak vezetői, hanem néhány szabadságszerető, bátor ember kiállása alakította – fogalmazott az ünnepi megemlékezésen Farkas Ciprián, Sopron polgármestere.

Kiemelte, a Sopronpusztán elkezdődött folyamat véglegesen ledöntötte a kommunizmus legyőzhetetlennek hitt világrendjét, amelynek eredményeképpen újraegyesült Németország és Európa.

– 1989. augusztus 19. nekünk, soproniaknak is különleges dátum marad. E sorsfordító eseménnyel városunk nemcsak a hűség, hanem a szabadság városa is lett – tette hozzá. A polgármester azt is kihangsúlyozta, hogy a 31 évvel ezelőtti történések megmutatták, hogy van kiút a legrosszabb helyzetekből is, így Európa is képes lesz kilábalni azt aktuális válságokból.

– E közös európai ünnep, a Páneurópai Piknik és határáttörés a bizonyíték arra, hogy kellő hittel és elszántsággal képesek vagyunk kezünkbe venni a sorsunkat. Beszéljünk magyarul, németül, horvátul vagy akár lengyelül, e tapasztalat az, amelyre a jövőt építhetjük itt, Európában – zárta gondolatait a polgármester.

Johannes Haindl, Németország magyarországi nagykövete is kihangsúlyozta, 1989-ben Sopronban európai történelmet írtak, a határnyitásért Németország a mai napig hálás a magyaroknak.

– Ezen a helyen forrt egybe nemzeteink szabadságvágya és vált az emberiesség, az önrendelkezés, az alapjogok tiszteletben tartása, valamint egy elnyomó rendszer elleni tiltakozás jelképes lépésévé – mondta a nagykövet. Hozzátette, az összetartozás érzéséből az elmúlt harminc évben egy olyan sűrű kapcsolati háló szövődött, mely országainkat nemcsak politikai, hanem kulturális és gazdasági értelemben is összeköti.

– Németország a legnagyobb közvetlen befektető Magyarországon, egyben az ország legfontosabb kereskedelmi partnere és egyre szorosabbá válik az együttműködés a kutatás és fejlesztés terén is – emelte ki. Úgy látja, az elmúlt harminc évben alapvetően megváltoztak a politikai paraméterek és országaink olyan világméretű kihívásokkal néznek szembe, melyek az európai értékrendet megkérdőjelezik.

– Ezeket az értékeket csak akkor tudjuk megtartani, ha kiállunk mellettük és közösen küzdünk értük – hangsúlyozta a nagykövet.

A megemlékezés zárásaképpen virágokat és koszorúkat helyeztek el az emlékparkban a kopjafánál.