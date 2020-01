A pályaválasztásban segít az új projekt

A természettudományos és reál tárgyak iránt szeretné felkelteni a diákok figyelmét az a projekt, aminek egyik állomása a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium volt.

– A Magyarországi Evangélikus Egyház januárban zárja azt a több iskoláját is érintő projektjét, amely a természettudományokhoz való közelítés hatékony módszerein dolgozó tanároknak és diákoknak adott lehetőséget új utak keresésére és kipróbálására; támogatva a tanulók pályaválasztásában a döntéseiket is – fogalmazott Tölli Balázs, a Líceum igazgatója. Az uniós támogatással létrejött Elemi Sztárok és TudásPresszó ötletgazdája és vezetője, az ELTE docense, dr. Fábri György akadémikus a Kisalföldnek elmondta: az evangélikus egyház pályázott a programra, amiben négy intézménye; a soproni mellett a bonyhádi, a miskolci és a nyíregyházi evangélikus gimnázium vett részt.

– A program támogatja az iskolákat abban, hogy a természettudományos ismeretanyagot átadják és új módszereket is keressenek. Szerveztünk vetélkedőt is: mobiltelefonnal kellett rövid kisfilmet készíteniük valamilyen természeti, tudományos jelenségről. Ezt a versenyt a Líceum csapata nyerte. Majd híres emberek mutatták be a periódusos rendszer egyes elemeit. Mindezt rendezvényeken hozzuk közelebb a diákokhoz, most éppen Sopronban – adott ismertetőt a programról dr. Fábri György. A Líceum diákjai az Elemi Sztárok filmek bemutatása után játékkal folytathatták az elemekkel való ismerkedést.