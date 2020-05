A nyolcezer maszk története Kapuváron

Négy-öt héttel ezelőtt a Kapuvári Önkormányzat maszkok varrásához kérte a lakosság segítségét. A feladat koordinálását Budai Tünde vállalta magára, talán ő sem gondolta, hogy hány megindító pillanatról, kedves, szép tapasztalásról mesélhet egy hónap múltán. A maszkok elkészültek, jut minden kapuvárinak, aki kér. De haladjunk időrendben!

A város alapanyagokat vásárolt, amit a Kapuvári Ruhaipari Zrt. megtriplázott: nemcsak szövetet, hanem az összes maszk kiszabását is vállalták. A Diadal Zrt. biztosította a gumikat – így kezdődött egy hónapja a „varrómaraton”. Budai Tünde koordinálta a munkát. Egy ötvennél is több nevet tartalmazó listát mutat: egy oszlopban a hivatalos család és keresztnevek, mögötte a kedves megszólítások: Marika, Marica néni, Ildikó, Kati néni, Henrietta Csí, Laci bácsi, Tamás, Ferenc… mert bizony férfi hősei is voltak az akciónak: a kiszállítás, anyagi támogatás, de varrás és varrógépjavítás is szerepel az önkéntesek felajánlásai között.

”Nagyon nehéz szívvel emelnék ki bárkit is, itt van mindenki a szívemben. Érzelmileg engem is feltöltött, gazdaggá tett az elmúlt pár hét” – kezdett a történetek mesélésébe Tünde.

„A házhelyi ovi dolgozói egyikük garázsában berendeztek egy rögtönzött varróműhelyt: oda jártak reggelenként „munkába”. A kapuvári nyugdíjasklub tagjai, a Vöröskereszt és a Néptánciskola munkatársai is kitettek magukért. A „Proverthások” ezer kész maszkot adtak át a városnak. A művelődési ház dolgozói mindannyian hozzáfogtak a maszkok készítéséhez, javításához, összesen csaknem ezer darabot adtak át. Volt lakótelepi kismama, aki annak előtte csak hobbiszinten varrogatott, mégis több tucatot vállalt és mesterien el is készítette..Volt idős néni, akivel az ablakokon át beszélgettem és engem féltettek, nem magukat. Többen csere varrógépen fejezték be a varrást, mert a sajátjuk tönkrement. Volt szanyi, veszkényi, babóti, fertőendrédi és több csornai önkéntesünk, melegszívű emberek mindannyian. Nagyszerű, közvetlen, segítőink voltak, akik olykor az éjszakájukat, a varrógépüket sem kímélték, hogy elkészüljenek a maszkok. Megható pillanat volt, mikor egy idős néni portáján ráfeledkeztem a gyönyörű bazsarózsára. Ő szó nélkül leszakított egy virágot és átadta a kerítésen át. Később, mikor a maszkokat osztottuk, volt, aki megindultan köszönte meg, hogy máris itt vagyunk: délelőtt kérte, délután kivittem, másnap korán indultak idős párjával a kórházba és nem volt arcvédőjük. Tövirül-hegyire megismertem Kapuvárt, sok kedves pillanatot éltem át. Életreszóló élményekkel gazdagodtam a kapuvári emberek közvetlenségről, önzetlenségről, szolidaritásról.”

Maszkokat már egy hónapja lehet ingyenesen igényelni minden kapuvárinak a [email protected] e-mail címen és az 596-013-as számon hétköznap 8 és 16 óra között. A maszkokat a hivatal dolgozói és önkéntesek házhoz viszik.