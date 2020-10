A nagy forgalom miatt életveszélyes volt eddig a Tatai úton biciklizni Győrben – most már biztonságosan kerekezhetünk munkába – videó, fotók

Az Ipari park több mint 100 cég 6 ezer dolgozójának munkahelye, akik közül szerencsére egyre többen választják a kerékpáros közlekedést.

– Mondhatni egy életveszélyes helyzetet szüntettünk meg ezzel a 810 méter bicikliúttal – mondta el Dr. Dézsi Csaba András, aki Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselővel, Radnóti Ákos, alpolgármesterrel, valamint Hajszán Gyula és Diligens Tibor önkormányzati képviselőkkel együtt adta át az új szakaszt. – Hamarosan a Tatai úti buszmegálló is fedett várakozót kap, hogy a közlekedőknek ne kelljen az esőben állniuk.

Simon Róbert Balázs azt is hangsúlyozta, hogy a most elkészült kerékpárút nem csak a dolgozóknak, de az itt lakóknak is nagy segítség.

– A környező utcák Sashegy északi részéhez tartoznak, ahol a hétvégi házak közt egyre több az állandó lakos. Ezzel számukra is javult a város megközelíthetősége. A teljesen új szakaszt 2 hónap alatt közel 60 millió forintból építették meg, a bicikliút mellett pedig végig fákat ültettek. Ez az út a város kerékpárút fejlesztésre kapott, közel 600 millió forintos TOP-os forrásából valósult meg.

Dr. Dézsi Csaba kezdeményezésére pedig az önkormányzat az útkezelővel közreműködve keresi az olyan helyszíneket, ahol további kerékpártámaszokat lehetne elhelyezni, ezzel is segítve a biciklisek kényelmes és biztonságos közlekedését.