A mosonmagyaróváriak újraválasztott polgármestere faültetésről, lakásépítésekről és több százmilliós beruházásokról

Az nem lehet egy polgármesteri program, hogy a fejlődésnek útjába álljunk – vallja Árvay István, Mosonmagyaróvár újraválasztott városvezetője a lakásépítési lázról. Értékelte a múlt vasárnapi választás eredményét, s a közeljövő nagyobb fejlesztéseibe is betekintést engedett.

– Múlt vasárnap, az első eredmények érkezésekor említette, hogy egy akkora városban, mint Mosonmagyaróvár, hatása lehet az országos kampányhangulatnak. Most már a pontos számok tükrében is így látja?

– Nehéz felmérni, mert itt nem indult egységesen az ellenzék. Ha összefogás jött volna létre, akkor beszélhetnénk arról, hogy sikerült-e átszavaztatni az embereket vagy sem. Szabó Miklós (MPKE) voksainak felét az átszavazóknak köszönheti, tehát a baloldalról vette el azokat, pedig egy olyan szervezet jelöltje volt, amely deklaráltan a jobboldali egység megteremtése érdekében jött létre Mosonmagyaróváron. Jó szereplésének egyértelműen az az oka, hogy az ellenzéki oldalon ő volt az egyetlen komolyan vehető ellenjelölt. A DK-MSZP koalíció emiatt nem tudta megismételni az uniós választási eredményét, az LMP pedig ki is esett a rendszerből. Ugyanakkor összességében a jobboldali szavazók szépen teljesítettek. Erős jobboldali többség alakult ki Mosonmagyaróváron. Képviselő-jelöltjeink mind sokkal több szavazatot kaptak, mint korábban, akadt, aki száz-százhússzal is. Az egyéni körzetekben is ugyanazokat a személyeket választották meg, akiket öt éve közösen neveztünk.

– Néhány ellenzéki képviselő-jelölt zászlajára tűzte a fák kérdését, mely egyébként sok mosonmagyaróvárit is foglalkoztat. Az újraválasztott polgármester álláspontja ebben a témában mi?

– Parasztgyerek vagyok: a csirkét leölik, a fát kivágják, de felnevelik az újat vagy újat ültetnek helyette. Ez az élet rendje. Feleslegesen nem vágunk ki fát, ha erre mégis sor kerül, akkor annak mindig meg van az indoka. A Lajta-híd építése és mederrendezés kapcsán például ki kell vágni néhány fát. Évente egyébként átlagban hatvan-hetven egészséges fát vágunk ki, különböző indokok alapján, ehhez képest idén már megrendeltünk hat-hétszáz csemetét. Sőt hamarosan meghirdetünk egy programot Neked ültetjük címmel. Ugyanúgy a VÜF ülteti majd el szakszerűen a fákat, viszont rákerül egy tábla, hogy mely szervezet felajánlása alapján. Iskolák, óvodák, civil szervezetek, vállalkozók jelentkezhetnek. Egységes fasorokat szeretnénk telepíteni az új lakóterületeken, illetve a régiekben a faállományt megújítani. Ilyen módon évente legalább ezer darab fát lehet elültetni.

– Szintén kardinális téma ma Mosonmagyaróváron a lakásépítéseké. Ebben milyen szerepet játszik az önkormányzat?

– Az nem lehet egy polgármesteri program, hogy a fejlődésnek útjába álljunk. A sok száz felépült lakás mögött több ezer megelégedett vásárló áll. Észszerűen az az egyetlen lehetősége az önkormányzatnak, hogy a rendelkezésre álló csekély eszközöket arra használja fel, hogy mederbe terelje az építkezéseket. Most amikor beruházási szempontból felértékelődött a város, nagyon fontos, hogy a már kiszabályozott, építésre szánt területeken építkezzenek. Ennek jó példája a Városközpontban lévő nagy építkezés. Ez a beépítésre szánt terület korábban beruházói igény híján a város szégyenfoltja volt, drogosok és csövesek tanyája. Mostanra a területen nagyméretű társasházak épültek, amelyek a kötelező fásítás és növényesítést követően igényes lakókörnyezetet teremtenek. Ezzel egyidejűleg önkormányzati beruházásban megújítottuk a kutyafuttatót, pihenőparkot és parkolókat építünk a területen. Inkább azokat a vadhajtásokat kell visszavágni, amikor családi házak közé, mellé akarnak oda nem illő társasházat építeni. Még nagyon sok hiányosságot látok a helyi szabályozásban, mert ezzel sokáig senki nem foglalkozott, hiszen senki nem akart építkezni Mosonmagyaróváron. A város több pontján észlelve a problémát emiatt emeltük meg a kötelező parkolószámot, növeltük a zöldfelületi mutatót, vagy szabályoztuk újra a magánutak kérdését. Több esetben rendeltünk el változtatási tilalmat, élünk a helyi védelembe vétel eszközével.

– Régóta várjuk Moson tehermentesítését a kamionforgalomtól. Kormányzati szándék is mutatkozik ennek rendezésére…

– Az állam közbeszerzésen kiválasztotta a tervezőket. Az általunk átadott előzetes terveket átdolgozzák, és döntésre előkészítik. Az első egyeztetéseken már túl vagyunk a tervező csapattal. A megbízatásuk kiterjed a Kenyérgyári úti vasúti felüljáróra, valamint a felüljárót a 86-os számú főúttal összekötő tehermentesítő útra, de dolgoznak a mosonszolnoki autópálya csomópont kiépítésének tervein is. Az engedélyes tervekkel ez év végére elkészülnek, költségbecslésüket leteszik a pénzügyi kormányzat elé, mely majd ütemesen biztosítja a forrásokat. Azt reméljük, hogy a munkálatok elindulnak a felüljárónál, és négy-öt éven belül eljutunk a felüljárótól az autópálya csomópont átadásáig. Ez szerintem egy vállalható ütem.

– Szintén régi álom egy tanuszoda is, melyet ugyancsak állami beruházásként ígértek a városnak.

– Végre elindult a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzés, aminek az eredményét várjuk.

– Kampányidőben majd minden napra jutott Mosonmagyaróváron egy, de akár két átadás is. Még milyen nagyobb önkormányzati fejlesztések vannak folyamatban?

– Maradt feladat a jövőre is. 600 millió forintból teljesen átépítjük a Kiserdő úti Lajta hidat, amelyhez a forrást teljes egészében a saját költségvetésünk biztosítja. A munkaterületet már átadtuk, időszakos lezárásokra lehet számítani. A Mofém-kultúrházra most van a közbeszerzési kiírásnak a beadási határideje, ennek jövő év végére kell elkészülnie. Két pályázatunkat még nem bírálták el: egy új, 260 millió forint értékű bölcsőde épülne a Terv utcában, illetve egy új vízi ökocentrum 360 millió forintból a Mosoni-Duna parti Vizisporttelepen.

– Milyen feladatokat tart fontosnak a következő években?

– Amennyire a költségvetés engedi minden évben legalább két olyan közlekedési beruházást kell megvalósítani, ami javíthatja a csomópontok áteresztőképességét. Már rendelkezünk három olyan csomóponti tervvel, amelyek alapján jövőre elkezdődhetnek a közlekedési infrastruktúra javító beruházások. Egyik kritikus pont a Terv utca és a Szekeres Richárd utca találkozása, ahol lámpás csomópont létesülne, a másik helyszín Malomszer Cserháti út kereszteződése, ahol sávbővítést szeretnénk. A Deák tér a következő kritikus helyszín, amelynek tervein egy mérnökhallgató csoport már dolgozik. Létezik egy körforgalmi terv az Aranyossziget és a Mosonyi Mihály utca csomópontra, illetve néhány komolyabb útberuházás is várat magára. Egyik a Lajta-hídtól a Halászi útig, a másik a Halászi úttól a Liget lakóparkig teremt új útkapcsolatokat. A lakóterület- fejlesztések esetében a beruházókat minden esetben bevonjuk a szükséges útfejlesztések megvalósításába, így épül például körforgalom a Duna lakópark bejáratánál. Nem csak a közlekedési infrastruktúra ad majd feladatokat. Több olyan ingatlanberuházást is tervezünk, ahol már a helyszín is adott. Visszakaptuk a Hunyadi-kollégiumot, ahol turistaszálló létesülhetne. A Mosonvár utca 5. szám alatti kúriát teljesen fel kell újítani, az ingatlan alkalmas további lakásfejlesztésre. Megvettünk egy ingatlant a Wittmann parkban, annak is funkciót kell találni. A bölcsődéink, óvodáink rendben vannak, jól haladunk a múzeumok felújításával. A könyvtárat jelenleg korszerűsítjük. A következő időszak legnagyobb kihívása a szociális ellátórendszer infrastruktúrájának bővítése lesz, igen nagy a férőhelyigény például az idősek bentlakásos intézményében. Tovább kell folytatnunk a bérfelzárkóztatási programot, mivel a szociális szférában dolgozóink bére még mindig méltatlanul alacsony.

A feladat adott. Mivel igen erős felhatalmazást kaptunk a választóktól, ennek megvalósítása becsületbeli kötelességünk.