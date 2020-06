A mosonmagyaróvári Pauker Bence filmet forgatott a megyei rendőrök munkájáról – videó

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felkérésére imázsfilmet készített a mosonmagyaróvári Pauker Bence. A járvány idején forgatott rövidfilm a rendőri munkát követte végig nyolc helyszínen.

– Felkérésre készült a videó. A megbeszéltek alapján tervet készítettem, amely tartalmazta az egyes jelenetek prózai le­írását, a kameraszögeket, a kameramozgást, a fénybeállításokat és minden technikai paramétert – mondta Pauker Bence. – Eredetileg drónnal vettük volna fel, de elfogadták a javaslatomat. Úgy véltem, hogy egy történeten keresztül sokkal egyszerűbben be tudjuk mutatni az egyes határátkelőket és a rendőrség munkáját.

– Hogy készült fel a forgatásra? Nem lehetett egyszerű, főleg a karantén alatt.

– A helyek, ahol jártunk, rendőrségi műveleti területek voltak. A munka egészében a rendőrség folyamatos kíséretet biztosított. Reggel jöttek értem egy jelöletlen rendőrautóval, és három egyenruhás kísért mindenhová. Egy-egy teljes nap csak helyszínbejárás volt. Meg kellett ismernem a forgatás előtt. Van egy mobil­alkalmazásom is, aminek a segítségével láthatom, hogy egy adott napszakban éppen hol helyezkedik el majd a nap, kell-e világítanom, és hogy egyáltalán milyen beállításokat tudok majd alkalmazni a forgatás közben.

– Nyolc helyszínen forgattak. Hol volt a legnehezebb a munka?

– A szervezés szempontjából Rajkán és Hegyeshalomban. Ott ugyanis filmre kellett venni egy kisbuszt, egy Audi rend­őrautót és két motorkerékpárt is. Később forgattunk Sopronpusztán, Sopronban, Fertődön, aztán Kópháza következett. A rendőrségi munka kiterjed a vasúti és a légi közlekedésre is, ezért a soproni vasútállomáson és a péri reptéren is vettem fel mozgóképeket.

– Milyen volt a közös munka rendőrökkel?

– Az ember mindig egy kicsit feszélyezve érzi magát, amikor rendőrt lát, vagy éppen velük beszél. Sokan azt gondolják, hogy merevek, pedig szó sincs erről. Nagyon segítőkészek, közlékenyek, barátságosak. Néhányukkal még jókat is nevettünk a forgatások alatt.

– Hogy élte meg videográfusként ezt a veszélyhelyzetet és a vírus időszakát?

– Valahogy ez a szakma olyan, mint a balatoni lángos- sütés. Télen annyira nem megy, és ahogy jön a jó idő, a vállalkozók kedvet kapnak ahhoz, hogy marketingre költsenek. Hat-nyolc projektem maradt el a vírus miatt, és rögtön eluralkodott rajtam a pánik. Aztán szerencsém volt, és jöttek sorban az újabb felkérések. De ez a szakma ilyen.