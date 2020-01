Kétezerszer a legjobbak között

Társadalomábrázolás, dokumentarista egyedi kategóriában első díjjal jutalmazták Otthon című fotójáért a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton Kerekes Istvánt.

Négy díjjal jutalmazták, közülük egy elsővel a társadalomábrázolás egyedi kategóriában, a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton Kerekes Istvánt hétfőn a budapesti Capa-központban. A mosonmagyaróvári fotóművész ezzel átlépte a kétezres határt, ami a hazai és nemzetközi fotópályázatokon a díjak számát illeti.

6079 fénykép, 2488 pályamű, 267 fotográfus. Ezek a 38. Magyar Sajtófotó Pályázat számai, melynek eredményét hétfőn sajtótájékoztatón hirdették ki a budapesti Capa-központban. Szlukovényi Tamás, a Reuters egykori globális fotóigazgatója elnökségével minden idők legnívósabb bírálóbizottsága – Joao Silva és Ron Haviv világhírű háborús fotósok, Stiller Ákos a New York Timestól és Daniela Mrazkova, a Czech Press Photo vezetője – döntött a tizennégy kategória legjobbjairól. A Mosonmagyaróváron élő Kerekes István négy díjat is magáénak tudhat.

– Az Otthon című, a társadalomábrázolás, dokumentarista egyedi kategóriában első díjjal jutalmazott fotóm pillanatkép egy erdélyi mélyszegénységben élő sokgyerekes család életéből. A lovat, mely mindenük, szinte családtagként kezelik, hiszen biztos jövedelemforrás, mivel rengeteg mezőgazdasági napszámos munkát vállalnak el vele. Az élet még így is nehéz számukra – avatott be a kép történetébe és hátterébe Kerekes István, akinek a szociofotó mellett természetfotóival is sikerült elismerést szereznie. A természet és tudomány egyedi kategóriában ezüstérmes Együttélés és a különdíjas Seregélyek a magyar határ közelében, Burgenlandban születtek.

– A halál színei című sorozatot az erdélyi Szászavincen (Geamana) kaptam lencsevégre. A verespataki rézbányák technológiája miatt mára már alig látszik ki a templom tornya, amit egyre inkább ellep a mérgező kénsavas, különböző, élénk színű zagy – mesélt a természet és tudomány sorozat kategóriában harmadik díjjal elismert képéről az alkotó.

A szabadúszó fotográfus ezzel átlépte a kétezres határt, ami a hazai és nemzetközi fotópályázatokon elnyert díjak számát illeti. Ez abszolút rekord a magyar fotográfia történetében.

Fotópályázatokon 2008-tól vesz részt rendszeresen, s képeit közel nyolcvan országban díjazták. Az alkotó nevéhez fűződik két egyedi magyar fotóssiker is. Ő az a fotográfus, aki a magyar sajtófotó-pályázatok harmincnyolc éves történetében elsőként nyerte meg egyetlen kategória mindhárom díját, 2017-ben a mindennapi élet egyedi kategóriában. És szintén e pályázaton sikerült egy másik bravúr: kétszer lehetett egymás után közönségdíjas, a Favágó és gyermekei fényképpel 2008-ban, Yelena című képével 2009-ben. Utóbbi fotográfia a Nemzetközi Fotóművész Szövetség közlése szerint világrekordot ért el, hiszen eddig még egyetlen fotót sem jutalmaztak ennyi díjjal (több mint négyszázzal), mint a máramarosi kislányt ábrázolót.

Az ünnepélyes díjátadó, a pályázat anyagából rendezett 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitója és Az év fotói című album bemutatója április 16-án lesz Budapesten, a pályázat fő támogatójának kiállítótermében, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.