A Mathias Corvinus Collegium bentlakásos kollégiumot tervez Győrben – a tehetséggondozás csúcsintézményét mutatták be Pannonhalmán

Hortobágyi T. Cirill főapát meghívására a Pannonhalmi Főapátságba látogatott Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke. A tehetséggondozásról szóló kötetlen beszélgetésen végzős pannonhalmi bencés diákok vettek részt – egyedül ők maradhattak a híres gimnáziumban a járvány idején –, s bátran kérdeztek is.

A „zászlóshajó”

Gulyás Gergely miniszter helyettese, Orbán Balázs mellett két pannonhalmi öregdiák, Kovács Zoltán, az MCC műhelyvezetője és Deli Gergely alkotmányjogász, az MCC korábbi igazgatója beszélt a hazai elitképzés „zászlóshajójáról”. Érdekesség, hogy mindkettőjüket tanította pannonhalmi diákéveik alatt Hortobágyi T. Cirill jelenlegi főapát.

Jól érvelni a szakmai viták során

Az MCC közel 25 éve működik, anno szintén egy pannonhalmi öregdiák, Tombor András alapította. Ameddig az egyetemeken tömegképzés zajlik – nem ritkán olyan előadásokkal, amelyeken több száz hallgató zsúfolódik össze –, a szakkollégiumban egyénre szabott készség- és képességfejlesztés zajlik öt-hat fős csoportokban.

A késő délután, kora este zajló foglalkozásokon sok szemszögből közelítenek különböző tudományágakhoz, többek közt gazdaság, politika, média és jog szerepel a fő területek között. Az MCC vezetői fontosnak tartják, hogy a diákok vitatkozzanak egy-egy szakmai disputa során, képesek legyenek kifejteni érveiket a saját igazuk mellett.

Közösségben az erő

A szakkollégium mindennapjaiban kiemelt szerepet tölt be a közösségi élet, a diákok közös programokon, utazásokon gyarapíthatják tudásukat, sőt, külföldi ösztöndíjakra is van lehetőségük. Deli Gergely elmondta: miután 2008-ban Junior Prima díjat kapott az MCC alapítványért végzett munkájáért, ezt követően a nívós elismeréssel járó pénzdíjból New York-i egyetemen folytatta tanulmányait.

Jelenleg 150 egyetemista, 2000 általános és középiskolás tagja az MCC-nek. „Célunk, hogy a felvehető egyetemisták számát 1500-ra, míg az általános és középiskolásoké 8000-re emeljük a közeljövőben” – közölte Orbán Balázs. Az MCC kuratóriumi elnöke hozzátette: a bentlakásos kollégiumokat vidéki nagyvárosokban is kiépítik, többek közt Győrben is.

Felvételi

Az MCC-be bekerülni „kemény” dió, az est során többször elhangzott: az általános iskolásoktól az egyetemistákig többszörös a túljelentkezés.