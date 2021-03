A soproni Lőverekben is fejlesztenek

Megkezdődtek március 22-én a munkálatok a Lőverekben, melyek célja az egészségmegőrzés. A szabadidő színvonalas eltöltését, valamint a turizmus erősítését szolgáló új attrakciókat alakítanak ki.

Sopron önkormányzata a magyar kormány támogatásával fejleszti a Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhelyeket több mint 780 millió forint értékben. A beruházások keretében a Lőverekben és Balfon az egészségmegőrzést, a szabadidő színvonalas eltöltését és a turizmust szolgáló létesítményeket, illetve attrakciókat alakítanak ki és újítanak meg.

Az Ojtozi fasornál tartott hétfői sajtótájékoztatón Farkas Ciprián polgármester elmondta, a projekt célja egy olyan új gyógyhelyturisztikai célpont kialakítása, amely család- és vendégbarát körülményeket biztosít, erősítve a helyi turizmust és a soproni családok lehetőségeit a minőségi kikapcsolódásra. A projekt várhatóan szeptemberben fejeződik be.

Hat helyszínen dolgoznak

A Lőverek városrészben hat helyszínen fognak ebben az évben környezetrendezési feladatokat, szabadidős és sportfejlesztéseket megvalósítani. A mintegy 12 hektáros területet érintő munkálatok a környezetvédelmi hatóság és a Fertő–Hanság Nemzeti Park munkatársainak felügyeletével zajlanak majd.

Fitneszpark, játszótér

Elsőként az Ojtozi sétány környezetrendezési, felújítási munkálatai kezdődnek meg. – A fasor murvás fedőréteget kap. A sétány kemping felőli végén kialakított parkolóban esőbeálló pavilont helyezünk el, valamint megújul a Printz pihenőtől a Várisi útig tartó szakasz is. A Printz pihenő és a Mókuserdő pedig fitneszparkkal, illetve utóbbi játszótérrel is bővül. A zenepavilon környékén szabadidős parkot alakítunk ki és a KRESZ-parkban lévő fitneszeszközöket is fejlesztjük – részletezte Abdai Zsolt önkormányzati képviselő.

Kényelmesebb parkolás

A beruházás több eleme már korábban megvalósult: a Lőver körút mentén új parkolókat alakítottak ki, megújult a Várisi út és a Lőver krt. csomópontja, a Várisi út burkolata és az itt elhelyezkedő parkolók is. Ezzel párhuzamosan pedig folyamatban van Balfon is a művelődési házban lévő turisztikai információs központ és annak udvarán egy új közösségi tér kialakítása. Megvalósul emellett a balfi buszforduló és az ivókút környezetrendezése, illetve a kis-balfi szabadidőpark kivitelezése is.