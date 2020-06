A levendula körül forog minden a hétvégén Máriakálnokon – fotók

A III. Szedd magad! vásár helyszíne szombaton és vasárnap a Kálnoki Levendulás.

A lila virág körül forog minden a hétvégén Máriakálnokon: meg lehet szörp, sör és keksz formában is kóstolni, illetve illatát nem csak friss csokorban, hanem például szappanként is haza vihetjük. A szigetközi településen növénytermesztéssel foglalkozó Hegyi család 2016 októberében ültette el az első levendulákat az 1,2 hektáros területen. Harmadik éve szerveznek köré programot.

Hegyi Tamás főszervező, mint elmondta, sok munka eredménye, hogy évről-évre szebb a kálnoki levendulamező. Az idei száraz tavasz után az utóbbi napok esős, kevésbé napos időszaka után egy hetes késésben volt az érés. Ennek ellenére a szombati csodás idő nagyon sok családot vonzott ki. Kézműves termékekből is válogathattunk. Nagyon sok rendezvény, vásár is elmaradt az utóbbi időszakban, így a kézművesek is örömmel mutatták meg alkotásaikat. Így Kővágó Norbert és Kővágóné Edina is arról beszélt, hogy ez az első program, amin meg tudtak jelenni gyöngyből készült virágaikkal.

A máriakálnoki Milkovits Ildikó – aki párjával és kisfiával látogatott ki – szerint jó, hogy a falu hírnevét egy ilyen rendezvény is elviszi. Ugyanis az ország távolabbi helyeiről, de szlovák és osztrák vendégek is érkeztek. A Példa egyesület szombaton gyermekprogramokkal kedveskedett a legkisebbeknek.