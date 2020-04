A legnépszerűbb egyetemi szakok

Országosan továbbra is a gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing vezetik a legnépszerűbb szakok listáját.

Hódítanak az angol nyelvű egyetemi képzések

A tavalyi rekordszámú felvételizőhöz képest, a mostani adatok közel 20 százalékos visszaesést mutatnak. De még így is összesen 91 640-en adták be a jelentkezésüket valamilyen felsőoktatási intézménybe. Vannak szakok, ahol másfélszer annyian jelentkeztek, mint tavaly ilyenkor.

Országosan továbbra is a gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing vezetik a legnépszerűbb szakok listáját. Az előz évhez képest változás, hogy a most a legkeresettebb tízbe három informatikai szak is bekerült.

A legkeresettebbek a megyében

A Soproni Egyetem által meghirdetett szakokra közül az óvodapedagógusi, az erdőmérnöki, a tervezőgrafikusi, valamint a gazdálkodási és menedzsment képzések bizonyultak a legkeresettebbeknek. Az intézménybe összesen 2542-en jelentkeztek, ebből 853-an jelölték azt meg első helyen.

A győri Széchenyi István Egyetemen a korábbi évekhez hasonlóan a három műszaki kar, valamint a gazdaságtudományi kar képzéseire szeretnének bejutni a legtöbben. De a tavalyihoz képest jelentősen nőtt az érdeklődők száma több képzési esetén. A nappali képzések közül például a jogász szakot 36 százalékkal többen jelölték meg idén első helyen a tavalyihoz képest, míg a nemzetközi tanulmányok szak 45 százalékos, az építészmérnöki szakon pedig 26 százalékos növekedést tapasztalnak. Lényeges az is, hogy a tanító szakra az ELTE után a Széchenyi-egyetemre jelentkeztek a legtöbben az országban.

Szakmai tudás idegen nyelven

A felvételizők fokozott érdeklődést tanúsítanak az angol nyelvű képzések iránt is, ahol a szakmai ismereteket az említett idegen nyelven sajátíthatják el. A győri egyetemen a Felvi rendszeren keresztül beérkező teljes idős angol nyelvű képzésekre történő jelentkezések 36 százalékkal növekedtek ezen belül, pedig az első helyes jelentkezések 56 százalékkal emelkedtek a tavalyi adatokhoz képest. A Soproni Egyetemen pedig úgy tapasztalják, hogy az idegen nyelvű képzéseink egyre népszerűbbek a külföldi hallgatók körében is. Ugyanakkor, mivel ők nem a magyar felvételi eljárás keretében jelentkeznek az intézménybe, létszámukat csak a nyár második felében tudják pontosan.

A visszaesésé oka

Arra a kérdésre, hogy minek tudható be a jelentkezők számának jelentő csökkenése, mindkét egyetem azt válaszolta, hogy ez a mostani szám csak a tavalyi rekordszámú felvételizőhöz képest jelent visszaesést. Ez annak tudható be, hogy hogy azok közül, akik tehették, sokan tavaly adták be jelentkezésüket, amikor még nem kellett kötelezően emelt szintű érettségit tenni, illetve hogy megelőzzék az azóta a kormány által már visszavont felvételi nyelvvizsga-előírást. Ezen túl demográfiai változások, érettségiző korosztályok egyre kisebb létszáma és a és a külföldi egyetemek egyre erősebb elszívó hatásával is szerepet játszik a változásban.

Időben kapnak diplomát

Az alap képzésekhez képest a mesterszakok esetében jóval kisebb mértékű, 15 százalékos a csökkenést tapasztalnak a Széchenyin. Sőt több szakon jelentősen nőtt az érdeklődés. Ilyen például az építész, környezetgazdálkodási agrármérnöki, a közösségi és civil tanulmányok, valamint az angol nyelvű járműmérnöki és az ellátásilánc-menedzsment mesterképzés.

A járvány helyzet miatt a záróvizsgák megtartásának időpontja és mikéntje is bizonytalanná vált egy időre, de mind a Széchenyi mind pedig a Soproni Egyetem, biztosítja arról a végzős hallgatókat, hogy mindent meg tesznek azért, hogy sikeresen teljesíthessék a követelményeket, és szeptembertől el tudják kezdeni a mesterképzést.

Sok külföldi hallgatót várnak

A Soproni Egyetemhez hasonlóan a Széchenyire is egyre több külföldi hallgató szeretne bejutni. A Stipendium Hungaricum Programban ezévben 10,5 százalékkal több külföldi hallgató választotta első helyen intézményt, mint tavaly. Bár az önköltséges külföldi hallgatók felvételi eljárása csak július közepén zárul, az már most elmondható, hogy a jelentkezések számát illetően – a világjárvány ellenére – az előző két évhez viszonyítva dinamikus emelkedés.