A legmagyarabb sportot űzik Mosonmagyaróváron

A kardvívás nemcsak a testet, de a szellemet is edzi – vallja Reicher Róbert, a Magyar Szablyavívó Iskola 2017-ben Mosonmagyaróváron alakult szervezetének vezetője.

A szablya görbe kard, amelynek külső éle van kiélesítve. Magyarország területén legelőször a népvándorlás korában tűnt fel és egészen az első világháborúig használták. A gyorsan fejlődő technika, a lőfegyverek elterjedése nyomán használata tulajdonképpen értelmét vesztette, később azonban sporttá vált és a magyar sportolókat hosszú évtizedeken keresztül méltán juttatta a világ élvonalába. Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a legendás hírű Borsody László őrnagy, a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómesterképző Intézet (SPOTI) fővívómestere, a híres „Borsody-rendszer” megalkotója.

Borsody László nyugdíjba vonulásakor a SPOTI fővívómesteri beosztását legkiválóbb segédoktatója, a magyaróvári születésű Szűts János alezredes vette át. Az ő munkásságának eredménye az olimpiai, világ- és országos bajnoki érmek sokasága.

– Magyar Szablyavívó Iskola az ország számos pontján alakult 2012-ben. Mosonmagyar­óváron 2017 óta működik – tudtuk meg Reicher Róberttől, a mosonmagyaróvári iskola vezetőjétől. – Az a célunk, hogy nemzeti kincsünk és büszkeségünk, a magyar szablya visszakapja régi méltóságát. Az iskolák egységes tananyaga egyébként követi a klasszikus Magyar Szablyavívó Iskolák legjobb hagyományait. 2017 óta a magyar szablya mint fegyver, a magyar szablyavívás mint harcművészet és a Borsody-rendszer mint egyedülálló magyar oktatásmódszertan a Hungarikum Bizottság döntése alapján kiemelt nemzeti érték. Ez a hármas szerepel a megyei értéktárban mint megyerikum, valamint három évvel ezelőtt bekerült a Mosonmagyar­óvári Települési Értéktárba is – mondta a Kisalföldnek Reicher Róbert és azt is hozzátette: – Hamarosan reményeik szerint hungarikummá is válik, hiszen várhatóan a hónap végén születik döntés.

Mosonmagyaróváron a csoport emléktáblát állíttatott Szűts János alezredes, fővívómester egykori szülői házánál.

Az egyesület által szervezett országos rendezvényeken, szemináriumokon és edzőtáborokban is mindig részt vesznek.

– A kardvívás nemcsak a testet, de a szellemet is edzi. A klasszikus magyar kardvívást kimondottan „észvívásnak” tartják, mivel hatalmas szerepet kapnak benne a különböző katonai stratégiai elemek. A vívás azonkívül, hogy nagyon jó kondíciót ad, fejleszti a mozgáskoordinációt, a reflexeket, a kombinációs készséget, a küzdeni akarást. A legmagyarabb sport, erősíti a nemzettudatot. Sportszerű, becsületes életre nevel és közösséget teremt – mondja Reicher Róbert és arról is beszél, hogy a harcművészet keretében fokozatrendszer működik. A különböző tanulófokozatokra vizsgázni lehet.

A legutóbbi, Kecskeméten megtartott szemináriumon a mosonmagyaróvári tanítványok sikeresen levizsgáztak és átvehették a régi SPOTI-s okleveleket idéző diplomákat. A mosonmagyaróvári iskolában már három vívómester „teljesít szolgálatot”.

– Akinek kedve van kipróbálni és gyakorolni, a kis Bolyai tornatermében talál meg minket keddenként este hattól – invitálja zárásként az érdeklődőket a vívómester.