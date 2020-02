A község régi családjainak emlékhelyei kerülnek elő a bokrok közül Farádon

Bokrok és cserjék, borostyánok közül bontják ki a farádi evangélikus temető régi sírköveit önkéntes értékmentők. Azt szeretnék, ha az ősök méltó környezetben aludhatnák örök álmukat.

Az evangélikus temető rendbetételéhez keres önkéntes segítőtársakat Farádon Élő Imre. A nyugdíjas férfi eddig is fontosnak tartotta az értékmentést, otthonában például néprajzi múzeumot működtet. Most úgy vélte, fontos, hogy az ősök, még ha a nevüket már nem is ismerik, méltó körülmények között pihenhessenek.

– Az önkormányzat a fenntartója a temetőknek, de arra nincs ember, hogy a sírkert régi, elvadult részeit is megtisztítsák. Egyeztettem a polgármesterünkkel és Gere Sándorral, az evangélikus gyülekezet presbiterével megkezdtük a szervezést. Megalakítottuk az ökumenikus önkéntes munkacsoportot, hiszen felekezeti hovatartozás nélkül várjuk a segítő kezeket. Mindazokat, akikben munkálkodik a kegyelet és a szeretet – beszélt a Kisalföldnek önként vállalt munkájukról Élő Imre. – A hozzátartozók nélküli, gondozatlan, gazzal, bokrokkal benőtt sírokat szeretnénk rendbe tenni, elsőként is az evangélikus temetőben. Elég nagy területen fekszik és a régiek szétszórtan temetkeztek. Voltunk kint néhány önkéntessel és elkezdtük a munkát. Látványos az eredmény már most és nekünk nagy örömet okoz, hogy az évszázados sírkövekkel találkozunk.

A bokrok, cserjék közül Farád régi családjainak emlékei kerülnek elő. A helyben tisztelt és szeretett, a közért munkálkodó ősök neveit olvashatják az értékmentők. Élő Imre azt is vállalta, hogy némileg felújítja a kidőlt köveket, legalább annyira, hogy a nevek olvashatóak legyenek rajtuk.

– Tizenkilencedik századi és huszadik század eleji sírkövekről van szó jórészt. Egyes családok kihaltak, vagy a leszármazottak messze kerültek. Egyébként néhány sírnál látszik, hogy évente egyszer, halottak napján felkeresik a rokonok és a bokrok tövében elhelyeznek egy-egy virágcsokrot vagy mécsest – tette hozzá Élő Imre.

A farádi kutatók az elmúlt hetekben megtalálták Bodáts Pál egykori evangélikus tanító ledőlt sírkövét. A nemes Horváth, a nemes Szilvásy családok és néhai lelkészek emlékhelyeit is megtisztították, de az Ostffy és a csáfordi Tóth-kripták környezete is rendben van. Bíznak benne, hogy ezután a fenntartás, a szinten tartás is könnyebb lesz.

– Azt mondja a régi nóta, hogy kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Mi azt szeretnénk, ha Farádon ez másként lenne.

A kidőlt sírkövek, keresztfák alatt eleink nyugszanak, megérdemlik, hogy kegyelettel viseltessünk irántuk haló poraikban is. Ehhez várjuk a falubeliek segítségét – mondta Élő Imre.

Aki úgy érzi, szívesen kivenné a részét a munkából, február 8-án, szombaton, délelőtt kilenc órától megteheti. Élő Imre és barátai az evangélikus temetőben várják az önkénteseket.