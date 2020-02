A koszorúra szánt pénzből került életmentő készülék a kapuvári központba

A kapuvári Varga András úgy tartotta, hogy a sírra helyezett koszorúk és a virágok nem segítenek sem az élőn, sem a holton, jobbnak látta az erre szánt összeg jótékony célú felhasználását. Temetésén így tett családja, s az összegyűlt pénzt a Kapuvári Mentők Egyesületének ajánlották fel, hozzájárulva a városközpontban kihelyezett defibrillátor megvételéhez.

Varga András a kapuvári önkormányzat egykori képviselője, a polgármesteri hivatal dolgozója volt. A Kapuvári Sportegyesület lelkes támogatójaként több mint 30 évig dolgozott a labdarúgó-szakosztály szervezési munkáiban. Ez idő alatt többek között a serdülőcsapatnál edzőként, ügyvezető elnökként, a labdarúgó-szakosztálynak, valamint a KSE Baráti Körének vezetőjeként is ténykedett. Tavaly novemberben érkezett a szomorú hír elvesztéséről. – Édesapám úgy tartotta, hogy a temetésen a sírra helyezett koszorúk és a virágok nem segítenek sem élőn, sem holton, így jobbnak látta az erre szánt összeg jótékony célú felhasználását. Még életében támogatta a kapuvári mentőket, ezért a temetésén kértük a hozzátartozókat, hogy a virágokra szánt összeget is nekik adományozzák.

Biztos vagyok benne, hogy ő is ezt szerette volna – nyilatkozta lapunknak édesapjáról ifjabb Varga András.

Kiss Ferenc, a Kapuvári Mentők Egyesületének elnöke kiemelte, igyekeztek méltó célt találni a nagylelkű felajánlásnak. Ennek nyomán döntöttek a defibrillátor vásárlása mellett, mely a Lumniczer utcában, a néptánciskola parkolója mellett, bárki számára elérhető épületen kapott helyet. – Az önkormányzat is támogatta az ötletet és a beszerzést – utalt a mentőegyesület elnöke a készülékre, melyhez jelentős mértékben hozzájárult a Kapuvári Sportegyesület is.

– Az anyagi lehetőségeinkhez mérten szeretnénk további készülékeket kihelyezni a környező nagyobb városokban. A defibrillátor használata egyszerű, képpel és hanggal instruálja a segítségnyújtót, de a későbbiekben oktatás keretében is bemutatjuk a használatát – mondta Kiss Ferenc.

Hámori György, Kapuvár polgármestere elmondta, jó a kapcsolat a kapuvári mentők és az önkormányzat között. – Különösen mióta 2007-ben megszűnt a kórház aktív ellátása, még inkább próbáljuk egymás munkáját segíteni – hangsúlyozta. Az önkormányzat annak idején 5 millió forinttal járult hozzá a mentőállomás felújításához, s azóta is minden évben kisebb-nagyobb összeggel segítik a mentők munkáját. – Nemcsak pénz, de erkölcsi támogatás formájában is. Ezúttal is maximálisan a kezdeményezés mellé álltunk. Bízom benne, hogy soha nem lesz rá szükség, de ha mégis, a megléte egyfajta biztonságérzetet ad – célzott az életmentő készülékre a városvezető, aki a helyválasztás okaira is kitért: – Itt fűthető a doboz, az áramellátás és az esetleges rongálások elkerülésére a kamerarendszer is biztosított. Köszönöm a mentőállomás minden dolgozójának, hogy a várost ezzel is segítik – hangsúlyozta a polgármester, aki egy összefüggésre is rávilágított. A defibrillátor vételéhez jelentősen hozzájárult a Kapuvári Sportegyesület, az a szervezet, amely Varga András életének szerves részét képviselte, s most a készülékkel akár életeket menthetnek.