A kormány lépéseit várják a kérdőív kitöltése után

A legfrissebb adatok szerint a nemzeti konzultáció keretében visszaküldött ívek száma megközelítette a másfél milliót. A Mosonmagyaróváron és környékén megkérdezettek várják a kormány mielőbbi lépéseit az érintett témákban.

A nemzeti konzultációs kérdőíveket jövő hét szombatig lehet ingyenesen visszaküldeni postai úton, de sokan élnek a világháló nyújtotta lehetőségekkel is. Mosonmagyaróváron és környékén élőket kérdeztünk arról, miért tartották fontosnak, hogy válaszoljanak a tizenhárom kérdésre, és milyen eredményt, továbbá lépéseket várnak a kormánytól.

Fontos a Véleménye

A bezenyei Schmatovichné Radits Klaudia arról beszélt, hogy minden alkalommal él a válaszadás lehetőségével, amit kötelességének érez: „Hiszen ez az én országom, és az én véleményem fontos.”

– Az elmúlt hónapokban a mindennapi életünk gyökeresen megváltozott. Nem tudtuk, mivel állunk szemben. A kormány gyors döntéseinek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt hazánkban. Fel kell készülnünk a második hullámra. Ezek a kérdések a legfontosabb intézkedéseket gyűjtötték össze. Mennyire fogják át a jelen történéseit? Önkéntesként segítettem az időseknek. Kicsit közelebbről is láttam a gondokat, feladatokat. Az online oktatásban is részt vettem, pedagógusként és szülőként egyaránt. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat tanultam, rengeteg embert ismertem meg. Nagy összefogást láttam a környezetemben – avatott be a bezenyei pedagógus.

Schmatovichné Radits Klaudia hozzátette: „A kormány intézkedéseit abszolút pozitívnak ítélem meg. Örülök, hogy mindig korrekt tájékoztatást kaptunk a járványhelyzetről. A továbbiakban is ilyen határozott, gyors, pontos munkát várunk el. Nagyon bízom a nemzeti konzultáció sikerében. Számítok továbbra is a kormány intézkedésére.”

A jelen kérdéseit emeli ki

– Mivel családos ember vagyok, a gyermekeim, az unokáim jövője nagyon fontos számomra – hangsúlyozta a mosonmagyaróvári Albertzky Béla, aki szerint a kérdőívben szereplő pontok teljes mértékben átfogják a jelen történéseit: „A 13 kérdés igyekszik a jelen fontos kérdéseit kiemelni, ezekre válaszokat, visszajelzést várva.”

A mosonmagyaróvári férfi szerint a várható lépések a jövőbeni történések függvényei, ezért várja a kormány további intézkedéseit.

A válaszok után korrekció

A szintén mosonmagyaróvá­­ri Dudás László kifejtette: „Magyar állampolgárként úgy éreztem, hogy részt kell venni ebben a véleménynyilvánításban, mert a demokráciának fontos eleme ez és ránk, választópolgárokra is tartoznak ezek a kérdések.” Úgy véli, a kérdéssor lényegében a legfontosabb témákat érinti, de néhány belpolitikára vonatkozó kérdést hiányolt.

– Természetesen várok lépéseket. Ez a kérdőív a kormány számára egy visszajelzés a kormányzati ciklus félidejében, és biztos vagyok benne, hogy a válaszok függvényében korrigál, amennyiben szükséges – fűzte hozzá Dudás László.