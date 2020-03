A kórházi dolgozókért és egymásért is összefogtak az egész megyében

Magánszemélyek, vállalkozások, cégek, fognak össze, hogy egymást támogatva jussunk túl mielőbb ezeken a nehéz időkön.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Nagyjából egy hete, március 17-én indult útjára az #Etesdadokit kezdeményezés. A jótékonysági akciót a végtelenül leterhelt és fokozott veszélynek kitett egészségügyi dolgozók támogatására hívták életre. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott – vagy ettől függetlenül ajánlotta fel segítségét – Győr-Moson-Sopron megyéből is számos vendéglátóhely. Nem csak a dolgozók étkezésre, hanem a védelmükre is gondoltak a vállalkozások. Maszkokat, overálokat, kesztyűket ajánlottak fel a cégek, de van aki a szállításban, vagy éppen kórházi dolgozók elhelyezésével nyújt segítséget. Két magánszemély tízmillió forinttal járult hozzá járványügyi eszközök beszerzéséhez, egyvalaki pedig lélegeztetőgép vásárlását támogatja százezer forinttal.

A Petz-kórháztól megkaptuk azoknak az éttermeknek, büféknek, egyéb vállalkozásoknak a listáját, akik napjaink hősei mellé álltak.

A felajánlók listáját az alábbi cikkünkben folyamatosan frissítjük, reméljük, minél többen állnak a győri egészségügyi dolgozók mellé.

Maszkot, overált, védőkesztyűt az alábbi cégek juttattak el a megyei kórháznak:

Art-Color Kft.

Carsystem Hungária Kft.

Egrokorr Festékipari Zrt.

Flex-Fény Kft.

Fliegl Abda Kft.

Szín City Festékáruház

Winkler-Tüzép Kft.

Az Etesd a dokit kezdeményezést több magánszemély is segíti, őket személyiségi jogszabályok miatt nem tüntetjük fel.

Közel kétmillió a kézművesektől

A Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara Kézműipari Tagozat vezetősége úgy határozott, hogy az idei XVIII. Jótékonysági Kézműves Bál bevételét, 700.000 forintot a napokban átadja a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak. A felajánlással – a kórház vezetésével folytatott egyeztetés után – a kórház azon munkatársait szeretnénk támogatni, akik egészségüket, családjuk egészségét is kockáztatva folyamatosan a frontvonalban dolgoznak a járványhelyzet elhárítása érdekében.

Nagy László, a tagozat alelnöke, mint a MET-NA Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója, további felajánlással élt: 800.000 forintot ajánlott fel erre a célra.

A tagozat elnökségi tagjai, Prof. Dr. Lakatos István tagozati elnök, Dr. Rácz Sándor tagozati alelnök, Gede Zsolt tagozati alelnök, Czakó Csaba tagozati alelnök és Sántha András elnökségi tag magánemberként fejenként további 50.000 forinttal csatlakoztak a felajánláshoz, így összesen 1.800.000 forinttal tudták támogatni a kórházi dolgozókat.

A soproni kórház részére is érkeznek a felajánlások

Sopronban is érkeznek a jótékonysági felajánlások az egészségügyi dolgozók támogatására, szombaton például ötven pizzát kaptak a szolgálatos nővérek és orvosok az Erzsébet-kórházban a Szeretet Háza önkénteseinek közreműködésével. A Deák Étterem, a TaxiPro Pizzéria, a Fortuna Pizzéria, és a 762 Pub kedveskedett a kórháziaknak.

A Csonka és Fiai Kft. még a múlt héten indította támogató akcióját, amihez egyre többen csatlakoznak. Néhány nap alatt százezres elérése volt a lélegeztetőgép vásárlására indított gyűjtésüknek, és vasárnapig több mint száztízen utaltak pár ezertől-több millió forintot a kórházi alapítvány számlájára.

Nem dolgoztunk hiába, megmutatjuk, hogy az emberek össze tudnak fogni egy jó és nemes cél érdekében

– reagált a csatlakozók nagy számára Csonka László, hangsúlyozva, hogy minden felajánlás önkéntes és önzetlen. A kórház és az alapítvány vezetésével is egyeztetnek, hogy a befolyt összeg valóban a legjobb helyre kerüljön. Kiemelte, kifejezetten a járvánnyal összefüggő beszerzésekről van most szó, amelyekre normál működésben egyetlen egészségügyi intézmény sincs felkészülve.

A Soproni Gyógyközpont köszönettel tartozik mindazoknak, akik a koronavírus járvány megfékezésével kapcsolatban társadalmi összefogásról tesznek tanúbizonyságot. Magánszemélyek, vállalkozások, sportolók, határon túli soproniak adományai jutnak el az alapítványhoz, szinte folyamatosan. Intézményünk a szükséges eszközökkel felkészült a betegellátásra, de tömeges ellátás esetén minden támogatás segítséget jelent. Köszönjük!

– üzeni lapunkon keresztül Dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató

A FullEnergy Töltőállomás három programot indított Sopronban és Kapuváron:

1) Fogadj örökbe nyugdíjast: a legveszélyeztetettebb korosztály, vállaljuk, hogy 5-5 rászorulónak (akiknek a családja messze lakik) bevásárolunk minden héten, alapvető szükségleti dolgokat, és az ajtaja elé tesszük, érintkezés és térítés nélkül.

2) Távoktatás segítség: 5-5 laptopot/tabletet szerzünk be és adjuk rászoruló családoknak, továbbá 5-5 korlátlan mobilinternetet (amennyiben még kapunk)

3) Egészségügy támogatása: vásárolunk lélegeztető gépet

Foton Kft. 1,5 millió forintot utalt a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány számlájára

A Sopron Erzsébet Kórházért Alapítvány rendkívül köszöni az elmúlt napokban érkezett belföldi és külföldi magánemberek, családok, szervezetek, és vállalkozások adományait, melyek a kórház működését segítik. Az adományok összege vasárnap délig meghaladta a 28 millió forintot, és eddig az alapítvány – a gyógyközponttal egyeztetve – öt lélelegeztető berendezést és ezekhez tartozó gyógyszerpumpát rendelt meg

– közölte érdeklődésünkre az alapítvány kuratóriuma.

Sopronban is sorra szerveződnek az önkéntes segítő csoportok. Egy részük az önkormányzat felhívásának eleget téve a hetven év felettiek számára juttatja el az élelmiszereket és gyógyszereket. A Szeretet Háza önkéntes csapata ahol tud szintén segít, nem csak az időseknek, hanem a rászorulóknak és a kórháziaknak is. A Parola üzletlánc és az Alpok 6×6 Taxi vállalja, hogy a nyugdíjasoknak ingyen házhoz szállítja a telefonon megrendelt árukat.

Mosonmagyaróváron nem fogad ételadományt a kórház

Úgy tudjuk, a vírusfertőzés elkerülése miatt a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban ételadományokat nem fogadnak, bár több felajánlás is érkezett. Az intézmény most elsősorban anyagi támogatásra számít. Már a napokban többen is utaltak a kórházi alapítványnak, egy mosonmagyaróvári vállalkozás egy lélegeztető beszerzéséhez járulna hozzá. A támogatásokat a Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány a 11737076-20050980-as számlaszámára várják (közleményben szerepeljen: koronavírus-eszközök).

Szépítészek is segítenek

Már több szépségszalon csatlakozott a Lajta-parti városból a „Szépítsd a Dokit” kezdeményezéshez:

Szépségszalonunk is csatlakozott az országos felhíváshoz. Amint a járvány megáll – mert hiszem, hogy előbb-utóbb el fog tűnni, és szalonunk újra kinyithat – 10 egészségügyben dolgozó doktort, ápolót, egyszóval bárkit, aki segített ebben a nehéz időben leküzdeni ezt a fránya járványt, vendégül látunk egy hajvágásra, illetve festésre vagy manikűrre. Mi így tudunk segíteni, illetve abban, hogy addig itthon maradunk

– hangsúlyozta Virág Rita fodrász.

Móvár összefog név alatt korábban Facebook-csoport indult, mely mára több mint 8500 tagot számlál. Itt számos hasznos információt találunk a mosonmagyaróvári óvintézkedésekről, de segítséget is kérnek, illetve nyújtanak az önkéntesek. Többen is vállalnak ingyenesen maszk-készítést. Például egy hölgy a társasházában élő szomszédaira gondolva ült varrógép mellé és készítette el a maszkok tucatjait. Egy virágbolt ingyen kínálta elvitelre virágait. Kissné Kecskeméti Marianna és a mosonmagyaróvári Lions klub is szervez laptop-gyűjtést, hogy segítsen azoknak a diákoknak, akiknek az online-oktatáshoz nincs megfelelő eszköze.

Pedagógusokat kerestem meg első körben, hogy van-e minden gyermeknek gépe. Ekkor kiderült, hogy van, ahol még internet sincs a családban. Sok helyen csak okostelefonnal rendelkeznek. A legalapvetőbb volt, hogy a 15 éves fiam osztályfőnökénél érdeklődjem. Jól éreztem, ott egy három gyermekes család szinte azonnal jelzett, hogy bizony nagy segítség lenne egy laptop. Szóval az igénnyel szinte párhuzamosan elkezdtem a keresést, és jöttek az önzetlen felajánlások

– hangsúlyozta érdeklődésünkre Marianna, aki megjegyezte, hogy a Mosonmagyaróvári programok Facebook-csoport megálmodója is egyben, melyhez már 3000 aktív tag csatlakozott. „A krízis idejére átalakítottam információs oldallá, a tagoktól is tudtam segítséget kérni. A csoporttal egyébként fontos kormányzati, polgármesteri információkat osztok meg, a legújabb, hogy a kiszállítást végző cégeket gyűjtöm össze.”

Szorgos kezek varrják a maszkokat

Győr-Moson-Sopron megyében minden térségből csatlakoztak önkéntesek, hogy segítséget nyújtsanak a kórházakban dolgozóknak és családoknak, akiknek szüksége van maszkokra. A szorgos kezek éjt nappallá téve dolgoznak, hogy minél többen jussanak védelemhez. A Győri Nemzeti Színház varrónői már több száz maszkot készítettek, Preisinger Ildikó képeket és videót is megosztott, ötleteket és tippeket adva az elkészítéshez.

Az összefogáshoz az Alpokaljától a Rábaközig számtalan varrónő és varrni tudó hölgy csatlakozott. A Sopron Lady Lions Club a kórház szülészet-nőgyógyászatára, a várandósgondozásra 130 darab szájmaszkot adományozott, amit a tagok maguk varrtak és szállítottak ki.

Sopron környékén is aktívak a közösségek: Talabér Jenő sopronhorpácsi polgármestertől megtudtuk, Csigó Márta helyi varrónő kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával, elkezdődött a faluban a szájmaszkok készítése. A munkában több sopronhorpácsi önkéntes is részt vesz. Megszervezték azt is, hogy a sopronhorpácsi közös hivatal településein – Undon, Zsirán, Répcevisen, Szakonyban és Gyalókán is – készüljenek szájmaszkok. Összességében több ezret kívánnak legyártani.

A Rábaközben is maszk varrására buzdítja a varrni tudó helyieket több önkormányzat, és Mosonmagyaróváron is sokan vállalnak ingyenesen maszk-készítést. Például egy hölgy a társasházában élő szomszédaira gondolva ült varrógép mellé és készítette el a maszkok tucatjait.

Online is érkezik a segítség

A közösségi média erejét kihasználva sorra alakulnak azok a csoportok, ahol magánszemélyek kérhetnek és nyújthatnak egymásnak segítséget és hasznos információkhoz juthatnak lakóhelyük óvintézkedéseiről. Március 15-én született meg a Győr összefog Facebook csoport, amelyhez mára 14 500-an csatlakoztak, majd nem sokkal később létrejött a Győriek Győrért csoport is ugyanezzel a céllal. A rábaköziek a Rábaköz összefog nevű csoportban kaphatnak segítséget az összefogáshoz, szombaton pedig megszületett a Sopron összefog oldal is. Móvár összefog néven is indult korábban Facebook-csoport, mely mára több mint 8500 tagot számlál.

Önkénteseket is toboroznak

A későbbi segítségnyújtás megszervezéséhez és koordinálásához fogott össze a Győri önkéntesek és a Győr összefog Facebook-csoport és kezdtek toborzásba az idősek, kisgyerekesek, otthoni önkéntes karanténba vonultak segítségére. Legyen szó gyerekfelügyeletről, kutyasétáltatásról, bevásárlásról vagy gyógyszerek kiváltásáról, most mindenkire szükség van.

A rábaközi önkormányzatok is a tettek mezejére léptek

Sokhelyütt a melegétel kihordáson, a bevásárlson, és a gyógyszerek kiváltásán túl a postai ügyeiket is elintézik az időseknek. Rábakecölben a helyben szokásos, valamint nyomtatott hírlevél útján történő tájékoztatáson felül egy „veszélyhelyzet” aloldalt hoztak létre az önkormányzat oldalán (www.rabakecol.hu) a lakosság gyors, napi aktualitásokról való informálásra. Csornán az ellátást igénylő idősekről a Szociális és Gyermekjóléti Központ gondoskodik, az anyagi, és egyéb jellegű felajánlásokat pedig Major András alpolgármester koordinálja. Kapuváron a felajánlások kezelését a Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ fogja össze.

Az önkormányzatok mellett a szervezetek, cégek, magánszemélyek is sokat tesznek embertársainkért.

A kapuvári dr. Turi Ildikó például felajánlotta, hogy a bevásárlásban segít:

Édesanyám a Deák utcai társasházban lakik, sok más időssel együtt. Ha van rá igény, szívesen beszerzem nekik a szükséges élelmiszereket. Számomra nem okoz gondot, nekik pedig jobb, ha a kialakult helyzetben otthon maradnak

– mondta a Kisalföldnek dr Turi Judit.

A Kapuvári Mentők Egyesülete az adó 1 százalék felajánlásokból életmentő készülékre tett szert

„Vásároltunk egy Oxilog 2000 plusz típusú lélegeztető készüléket, és megkezdtük a tárgyalásokat az illetékes szervekkel arról, hogy hol kerül beüzemelésre. Ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy még magasabb szintű ellátásban legyen része azoknak, akiknek erre szüksége van. Szeretnénk megköszönni minden egyesületünket támogató cégnek, önkormányzatnak, és azoknak a magánszemélyeknek, akik adójuk 1 százalékával támogattak bennünket. Nekik hála, ez a közel 5 millió forint értékű műszer megkezdheti életmentő tevékenységét” – mondta Eitler Gergő mentőtechnikus.

Az önzetlen emberek tenni akarása is megmutatkozik ezekben az időkben.