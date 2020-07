A konzultáció olyan lehetőség, mint a szavazás

A Magyar Posta Sopronban és környékén is végzett a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítésével. A megkérdezettek szerint élni kell a véleménynyilvánítás lehetőségével, ezért fontos az ívek visszaküldése.

– Mindig azt panaszolják az emberek, hogy őket nem kérdezik meg, a fejük felett születnek a döntések. Most végre véleményt nyilváníthatnak, ez a lehetőség önmagában is értékelendő, már csak ezért is ki kell tölteni az íveket – mondta Erdélyiné Békés Ilona, aki úgy gondolja, a konzultáció tartalma is fontos, mindannyiunkat érintő kérdések szerepelnek benne.

– A konzultáció visszajelzést ad a kormánynak, hogy melyek azok az intézkedések, amiket az emberek leginkább eredményesnek tartanak. Sokan megbetegedtek a világjárványban, ezért indokolt az elővigyázatosság. Magyarországon jól kezelték a helyzetet, még akkor is, ha utólag úgy tűnik, néhány tekintetben túlbiztosították magukat. Ezek a tapasztalatok jól jöhetnek a folytatáshoz, hogy a lakosság érdekében időben lépni tudjanak egy esetleges második hullám esetén – mondta a soproni nyugdíjas, aki hozzátette, a maszk viselése is fontos, másokat és magunkat is védjük vele.

– Ezek a kérdések tényleg rólunk szólnak, a koronavírussal kapcsolatosak, ami mindannyiunkat veszélyeztet. A feleségemmel mi is itthon töltöttünk hatvanegy napot. Felfordult az életünk, de betartottuk az utasításokat és szerencsére nem lett bajunk. Fegyelmezettek voltunk, mint ahogyan mások is, a Jerevánon járvány idején szinte kiürültek az utcák – vélekedett Pál István, aki nyugdíjasként is munkába indult.

– A konzultációs ív kitöltésével visszaigazoljuk, hogy a korábbi intézkedések, bezárások helyénvalóak voltak. Mi az operatív törzs tájékoztatásával is elégedettek voltunk. Fontos, hogy a kormánynak legyen felhatalmazása a folytatáshoz, ezért vettünk részt a konzultáció­ban. Külföldi példákból látjuk ugyanis, hogy jöhet egy második hullám, több helyen újra emelkedik a megbetegedések száma. Egyébként pedig tanultunk is ebből a veszélyhelyzetből. Fegyelmezettebb lett a lakosság, a cégek pedig jobban odafigyelnek a dolgozókra.

Stöckert László Antal hatvanhét éves soproni nyugdíjas, négy fia és egy lánya van. Beszámolt róla, hogy négy nemzeti konzultációs kérdőívet már kitöltöttek és visszaküldtek, az ötödiket hamarosan postára adják. Úgy véli, a konzultáció ugyanolyan lehetőség, mint a szavazás, élni kell vele.

– Demokratikusnak tartom, hogy az ország vezetői kikérik a választópolgárok véleményét, és ha már megkérdeznek, el kell mondanunk, mit gondolunk. Azt is, ha nem értünk vele egyet, nem pedig utólag siránkozni. Én helyénvalónak tartom a miniszterelnök eddigi intézkedéseit, ez a válaszaimból is kiderül – mondja.

Stöckert László Antal úgy véli, a migráció kérdését komolyan kell venni. – Huszonhét évig dolgoztam Ausztriában, számos bevándorlóval találkoztam. A legtöbben annyira más mentalitással rendelkeznek, hogy ez összeférhetetlen a mi kultúránkkal. A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről is azt gondolom, Magyarország időben lépett, szinte mindenki előtt.