A kónyi leventék emlékezete

1944. december 31-én összegyűjtötték a kónyi leventéket, hogy háromnapos kiképzésre vagy munkára vigyék őket. Az út célját senki sem tudta pontosan. Egy heti élelmet vihettek magukkal.

Üres lett a falu Kónyban 1944. december 31-én, azaz hetvenöt évvel ezelőtt. Százhetven fiatalt, a 16, 17 és 18 éves legényeket, a leventéket összeterelték és Nyugatra vitték. Télvíz idején, egyheti élelmet felpakolva indították őket útnak gyalog, sok-sok szenvedést és megpróbáltatást zúdítva rájuk. A Kóny múltja közösségi oldalra az évfordulón olyan idősek visszaemlékezése került fel, akik végigélték az embertelen utazást.

Amikor a csoport elindult, a szülők, nagyszülők a falu határáig kísérték a gyerekeket. Ők érezték vagy inkább tudták is, hogy jó ideig nem láthatják fiaikat, mivel a háborús „három napok” ritkán értek véget három nap alatt.

A leventék között volt Dobai Sándor, a Benelux államok későbbi magyar főlelkésze is. Ő úgy emlékezett a történtekre, hogy a templom előtt gyülekeztek a fiatalok azzal, hogy három napig lesznek távol szeretteiktől.

Hegyeshalomnál lépték át a határt és Sankt Pöltenben szálltak vonatra. Észak-Németországban teljesítettek munkaszolgálatot, árkot ástak, erdőt irtottak. A húsvét Hollandiában érte a kónyi legényeket, majd ismét Németországba kerültek, ahol májusban estek amerikai hadifogságba, utána pedig angol felügyelet alá kerültek. Rövidesen aztán szétválasztották a kónyi csoportot, egy részüket keletre vitték, Dobai Sándor és több társa pedig Belgiumba került. Brüsszel mellett egy 200 ezres táborban helyezték el őket. Földbe ásott sátorokban éltek, összehúzódva és összebújva a hideg elől. A fogadtatás sem volt kedves, mivel német egyenruhájuk miatt azt gondolták róluk, hogy ellenséges foglyok. Előfordult, hogy kövekkel dobálták meg őket. Dobai atyát később mint papnövendéket egy pap vitte magával.

Bojnár Viktor kocsisként volt tagja a csoportnak. „Azt mondták, a németek kiképeznek bennünket, és ha hazajövünk, felszabadítjuk a hazát. Ebből persze semmi nem lett” – emlékezett. Kalandos körülmények között Linzből sikerült neki hazatérnie két társával, ám itthon mint katonaszökevényt kezelték, végül Győrben jelentkeztek a leventeotthonban, hogy aztán munkára osszák be őket.

Horváth Ferenc néhány nap menetelés után úgy döntött, hogy vállalva a veszélyt megszökik. Két bajtársával együtt Parndorfig gyalogoltak vissza, ahol viszont magyar nyilasok és német katonák fogták el őket. Olyan alakulathoz került, amelyikkel kényszermunkát végeztettek. Később az Északi-tenger partjára vitték Horváth Ferencet és csak 1946 májusában, azaz másfél év távollét után került haza Kónyba.

Máté Gyula is a sanyarú körülményekre és bánásmódra emlékezett vissza. Ő is azok között volt, akik a leventék menetéből megszöktek és haza is értek szerencsésen. Itthon azonban a nyilasok újra útnak indították őket. Német katonaruhát kaptak, majd csatlakoztak a magyar leventékhez. Hosszú menetelés után az amerikai hadsereg fogságába estek. Négy napig nem kaptak ellátmányt, aztán naponta egy konzervet és huszonnégyen egy kiló kenyeret. Miután egy táborba kerültek, már tízórai és uzsonna is jutott, illetve munkára is jelentkezhettek, akik bírták fizikailag. Nagy szó volt számukra, hogy barakkokban, ágyban aludhattak. Ők 1946 februárjában, vagyis valamivel több mint egy év után léphettek újra kónyi földre.

A kónyi leventék megpróbáltatásait ismerik a helyi fiatalok is, hiszen a helytörténeti kutatómunka során lejegyezték elbeszéléseiket. A keddi hálaadó szentmisén is megemlékeztek róluk és imádkoztak az elhunytakért, hiszen már csak néhányan élnek azok közül, akik 75 évvel ezelőtt a templom elől indultak el, hogy „felszabadítsák a hazát”.