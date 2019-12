A Kisalföld pályára állít – Újságírói feladatokat is kaptak a beledi diákok

A Kisalföld házhoz megy sorozatunkban ezúttal a beledi iskolások részére szervezett pályaorientációs napon vettünk részt szombaton.

Katona, mentő, pszichológus, mozgásterapeuta, szülész, vadász, autószerelő, hogy néhány standot kiemeljünk a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központ, és a beledi általános iskola szervezte pályaorientációs napról, de az újságírás rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek az érdeklődő diákok. Feladatokkal is készültünk számukra. Ennek során meginterjúvolták a kiválasztott társukat, aszerint, hogy minél több személyes információt, közös vonást fedezzenek fel egymásban.

Sokaknak tetszett a „fotós megbízatás” is, e során a program számukra érdekes pillanatait kellett megörökíteniük.

Odoricsné Buthi Krisztina, a Nyitott Kapu-Vár vezetője lapunknak elmondta, harmadik alkalommal szerveztek Beleden pályaorientációs napot, és 40 szakmát vonultattak

„A diákok betekintést nyerhetnek egy-egy szakmába, közvetlen a szakembereknek tehetik fel kérdéseiket”

– fejtette ki az intézményvezető, aki arra is kitért, hogy a programhoz kapcsolódó előadásokat is szerveztek.

A felsősök pénzkezelési előadást hallhattak egy országos bank megyei vezetőjétől a pénzkezelési lehetőségekről, bankszámla nyitás lépéseiről, a takarékoskodásról. Olyan dolgokról, amiket akár már középiskolában is hasznosíthatnak. A másodikat egy munkavédelmi oktató tartotta, aki a mindennapokba átültethető tanácsokkal is ellátta a diákokat. A következő a karrier- és stílustanácsadás volt. Egy ismert divatmárka hazai vezetőjét kértük fel, aki egyébként a beledi iskolában tanult. Végigjárta a ranglétrát, diákmunkásként, eladóként kezdett, és jutott el vezető pozícióba. A karrierjéről, divatról, a megfelelő megjelenésről is beszélt. A negyedik előadásra pszichológus érkezett, személyiségfejlesztő játékokkal, csoportos kommunikációs feladatokkal.

A diákok közül Galambosi Benjámin elmondta, érdekességképp végigjárja a standokat, de már harmadikos kora óta biztosan tudja, hogy autószerelő szeretne lenni. Odorics Zalán és Csizmazia Botond ugyanazon a véleményen volt, miszerint olyan szakmákba is beleláthattak, melyekkel a hétköznapokban nem találkoznak, és képet kapnak arról, milyen tudás, készség szükségeltetik egy-egy szakterülethez.