A karantén után a kisbodaki civilek aktívabbak, mint valaha

Tíz napot töltött karanténban, de ezalatt is home office-ban dolgozott Timár Gábor kisbodaki polgármester, aki azt is megtapasztalta, hogy a pandémia aktivizálta a helybeli civileket. Szinte ragyog a falu a szorgos kezeknek köszönhetően ünnepi díszbe öltözve.

– Tavasszal Kisbodak egy kicsit csendesebb volt, de nem tétlen. Önkénteseink a járványidőszakban maszkokat varrtak, nyáron gyűjtöttek és defibrillátort ajándékoztak a falunak. A karanténban lévőket segítve az ismerősök beszerzik és házhoz viszik az élelmiszert. Boltosunk, Fazekas Rita különös kedvességgel készíti össze és szállítja házhoz fiaival a rászorulóknak a szükséges dolgokat – avat be Timár Gábor kisbodaki polgármester, aki a napokban a saját bőrén is megtapasztalta, milyen a bezártság, miután feleségével együtt karanténba került. Mint mondja, ugyan a tesztelés eredménye nála negatív lett, házastársáé pozitív, így otthonról dolgoztak mindketten.

Energiák szabadultak fel

– Első nap kicsit megijedtünk, mi lesz velünk, aztán jöttek a képviselőtársak, barátok, kérdezték, miben segíthetnek. A hivatali ügyeket intéztem, ez ma az internet világában nem okozhat problémát. Azokat az eseteket is, mint például egy irat aláírása, meg tudtuk oldani – fűzte hozzá a faluvezető. Tapasztalata szerint az általa vezetett Kisbodakon a helyiek is aktívabbá váltak. Azáltal, hogy elmaradtak és elmaradnak a megszokott programok, pluszenergiák szabadultak fel, és ezt sokan a falukép szépítésére fordították. Timár Gábor szerint még soha nem volt ilyen ragyogó a falu, mint most.

Ünnepvárás másként

– Jó példa erre a virtuális Mikulásunk, aki személyesen, de a Mikulás-kuckóból köszöntötte a kisbodaki gyerekeket. Izgalmas játéknak ígérkezik kicsiknek és nagyoknak az adventi kincskereső. Lényege, hogy a falu feldíszített pontjai titokzatos módon egy-egy betűt rejtenek. A vállalkozó kedvű kincskereső e helyeket végigjárva és a betűket összeolvasva kapja a megfejtést és az apró ajándékot – tért ki az ünnepi újdonságokra.

Arról is beszélt, hogy az önkormányzati fejlesztéseket igyekeznek töretlenül végigvinni. A Magyar Falu Programban elnyert támogatásból beszerezték a falubuszukat. Végéhez közeledik a közösségi ház külső felújítása is. Ezt nagyrészt szintén pályázati forrásból sikerül megvalósítaniuk.

– A túrakenuk, amikre a szigetközi turisztikai projektben pályáztunk, a nyár folyamán megérkeztek. Sajnos a Kisbodaki Vízi Kultúrház ünnepélyes avatására nem találtunk megfelelő alkalmat, de azt – amint lehetséges – tavasszal szeretnénk megrendezni. Bár magát az épületet még nem adtuk át a nagyközönségnek, a programok gőzerővel folytak. A Duna-Régió Víziturisztikai Szövetséggel kötött együttműködés eredményeként a Szigetköz Jártassági Tanfolyam sorozatában ismerkedhettek a családok az evezéssel, a Duna vadregényes mellékágaival, a szigetközi madarakkal, vadakkal és a hullámtér hidrológiájával – magyarázta a polgármester.

Faültetés és parkolók

A téli aktuális feladatokat a faluban található elöregedett, veszélyes fák gondozása, botolása, esetleg kivágása adja. Ezeket pótolni fogják megfelelő, a faluképbe illő fafajú csemetékkel. Tavasszal folytatják a temető rendezését és parkolót alakítanak ki.