A Kapuvári Mentők tizenegy éve

Tizenegy éve alakult a Kapuvári Mentők Egyesülete, a kezdetekről, fejlődési szakaszaikról, jelentősebb beszerzett mentéstechnikai eszközeikről, nagyfokú támogatottságukról, eredményes működésükről beszélgettünk Eitler Gergely mentőtechnikussal.

– A Kapuvári Mentők Egyesülete 2010-ben alakult – kezdte Eitler Gergely, az egyesület megbízott elnöke, aki a kezdetekre is visszautalt.

– A sürgősségi betegellátás egy gyorsan fejlődő ágazat, mindig van jobb és modernebb mentés, illetve orvostechnikai eszköz, lehetőség a tanulásra, fejlődésre. Az első évek a tapasztalatszerzéssel, taglétszám bővítésével teltek, megismertettük magunkat a körzetünkben és azon túl élő családokkal. Igyekeztünk a lehető legtöbb csatornát kihasználni, hogy eljussunk az emberekhez. Mára nagy ismertségnek örvendünk, sok támogatónk van, amit igyekszünk a legjobb tudásunkkal és szakértelmünkkel honorálni. 2015-ben saját elképzelés alapján egy országosan is egyedi ötlettel álltunk elő. Körzetünk minden háztartása egy kártyanaptárt kapott tőlünk, egy-egy folyamatábrával, hozzásegítve a bajbajutottakat a szakszerű elsősegélynyújtáshoz. Az eddigi kisokosokon megjelentek az újraélesztés lépései, a stroke, a légúti idegentest eltávolítása, az égési sérülések ellátása és a mentőhívás protokollja. Nagyon örülünk, hogy tetszik az embereknek, naptárainkkal sokszor találkozunk a háztartásokban. A visszajelzések szerint több esetben a folyamatábra által adott információk alapján segítettek az elsősegélynyújtók az ellátásra szorulókon – tette hozzá a Kapuvári Mentők Egyesületének mentőtechnikusa.

Az egyesület évről évre milliós összegű támogatásnak örvend.

– A segítők jóvoltából életmentő eszközöket szereztünk be, köztük vannak például az újraélesztésben is használt váladékszívó készülékek, betegőrző monitorok, diagnosztikai eszközök és egy nagy értékű mellkaskompressziós gép is. Ezenkívül a balesetet szenvedett sérülteknél használt vákuumos végtagrögzítőket, húzósíneket és egyéb kimentésben használt eszközöket is beszereztünk. Költhettünk a bajtársaink továbbképzésére, szakmai tanfolyamokra, szakkönyvek és munkaruházat beszerzésére, a mentőállomás állagmegóvására, kezdve a tisztasági festéstől a ki-be vonulást biztonságosabbá tevő parkoló kialakításáig – sorolta a fejlesztéseiket Eitler Gergely.

Ahogy fogalmaz, a 2020-as év számukra is megterhelő volt: – Számtalan esetben kaptunk különféle támogatásokat, utalványokat, elismerő tekinteteket, szeretetet és tapsot, jóleső, megható érzés ez számunkra. Naptáraink idén is érkeztek, melyeken szintén értékes információkat közöltünk, ehhez mellékelve a támogatásunk lehetőségét, hisz sokaknak nincs módjuk az adójuk egy százalékát felajánlani. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mind az adó egy százaléka, mind egyéb más, a Kapuvári Mentők Egyesületének címzett támogatás hozzánk érkezik be, a körzetünkben használjuk fel. A korábbi években sajnos a tudtunk nélkül is voltak próbálkozások, a nevünkben telefonon kerestek meg vállalkozókat, magánszemélyeket és esetenként önkormányzatokat is, hogy valamely eszközre gyűjtünk. Felhívnám a figyelmet, hogy nem gyűjtünk telefonon pénzt, minden esetben jól beazonosítható lehetőségeket választunk a kommunikációra. Kívánunk mindenkinek kitartást a hátralévő nehéz időkre, továbbá jó egészséget, és köszönjük a támogatást a magánszemélyeknek, cégeknek és önkormányzatoknak egy­aránt – zárta végül Eitler Gergely mentőtechnikus.