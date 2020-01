A jövőbe tekinthettek a krúdysok

Tizenharmadszor rendezték meg a Győri Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájában a nagy sikernek örvendő kulturális hetet, a Krúdy Szalont. Az idei esemény mottója: „Quo vadis? – Merre tartasz?”.

A rendezvényt, amelynek a témája az „Utak a jövőbe” volt, egy ráhangoló hét előzte meg. A diákok az iskola aulájában kiállításokat, előadásokat, standokat tekinthettek meg, megismerkedhettek többek közt a filmvilág, az irodalom és a híres jóslatok jövőképeivel. A Krúdy Szalont Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győr Művészeti és Fesztiválközpont igazgatójának előadása nyitotta meg, a város tervezett fesztiváljairól beszélt. Ezt egy beszélgetés követte Kiss Jánossal, a Győri Balett igazgatójával, aki a társulat elmúlt negyven évének legemlékezetesebb pillanatairól is mesélt, amelyek megalapozzák az eljövendőket. A harmadik program a homokanimációs bemutató volt, Papp Norbert a XXI. század emberét érintő kérdéseket jelenítette meg a művészeti ág jellegzetes eszköztárával. Ezután Szarka Fedor Guidó grafikusművész a jelent meghatározó nem szokványos alkotókról és munkáikról beszélt.

A legnagyobb érdeklődés a slam poetryt (villámköltészet) övezte, az egykori krúdys diák, Bárány Bence és barátai (Németh Eszter és Rácz Bence) léptek fel. A napot Zeitler Ádám jövőkutató előadása zárta, különböző tudományterületek fejlődéséről, dilemmáiról és a munkaerőpiac változásairól beszélt.

Megkérdeztük a krúdys diákokat is, hogyan látják ők a jövőt, mit gondolnak a Krúdy Szalonról. Császár Vivien reméli, hogy ezentúl jobban vigyázunk a környezetünkre és egymásra is, csak így kerülhetjük el a háborúkat. Szerinte a Krúdy Szalon azért jó rendezvény, mert olyan emberekkel találkozhat, akik felkeltik a fiatalok érdeklődését különféle témák iránt, és szinte észrevétlenül tanulhatnak tőlük.

– A világ már így is sokat fejlődött, hálásak lehetünk azért, hogy sok minden megadatott nekünk, ami korábban nem. Rohamos változás zajlik, ami nem feltétlenül hat pozitívan az emberekre, elég az okostelefonokra gondolni – fogalmazta meg gondolatait Drucskó Lili. Domonkos Dóra úgy véli, vagy a technológia teljesen átveszi az uralmat az életünk fölött, vagy az embereknek elegük lesz a rohanó világból és úgy döntenek, magukra figyelnek, lelki életükre. Moldován Bencének is az a véleménye, hogy a technológia, az orvostudomány és az oktatás is teljesen átalakul a jövőben. Minden gyorsabb lesz, főleg a kommunikáció és az információáramlás. A Krúdy Szalont azért tartja különlegesnek, mert a diákokkal olyan témákat ismertet meg, amikkel maguktól nem foglalkoznának.