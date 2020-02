A jótékonyság jegyében báloztak Sopronban – fotók

Az új tagok bemutatásával és elismerések átadásával vette kezdetét a Rotary Club Sopron hétvégi jótékonysági bálja, amit idén a „Borkultúrával az egészségért” szlogennel rendeztek meg. Az est házigazdája Ernyei Béla színművész volt, sztárfellépője pedig Bereczki Zoltán. A nyitótáncot a Sopron Balett táncosai mutatták be.

Molnár Tibor borász, a klub soros elnöke Boda János és Horváth Tamás zakójára tűzte fel a Rotary Club jelvényét, jelezve soraikba fogadták a két új tagot. Ezután adta át a legszorgalmasabban dolgozó, jó ötletekkel előálló és sok szponzort szerző tagtársaknak – dr. Simkó Emilnek és Göde Józsefnek – munkájuk elismeréseként a Paul Harris-díjakat. Őket és a bálozókat is köszöntötte Pálkövi Tamás, a Rotary alkormányzója, valamint Farkas Ciprián polgármester.

A bál idei bevételéből a Fertő-parti kerékpárút mellé és a Páneurópai Piknik Emlékparkba szeretne defibrillátorokat kihelyezni a jótékonysági szervezet. Azt is vállalják, hogy öt évig fenntartják ezeket a berendezéseket és kiképzik működésükre az önkénteseket. Tagtársuk, Göde József mentős, a készülékek kiválasztásában, beszerzésben és a képzésben is számítanak rá. – Rekord számú tombola felajánlást kaptunk, aminek nagyon örülünk, mert ennek a bevétele is ezt a jó ügyet szolgálja. A tizenöt fődíj mellett számos értékes ajándékot sorsoltunk ki, köztük azt a nagy méretű, vászonra nyomott képet, amire a klubunk licitált a halmozottan sérült gyermekek oktatásával foglalkozó Veni Vidi Vici Alapítvány jótékonysági árverésén – mondta büszkén Molnár Tibor.

A bálnak különleges vendége is volt: a kerekesszékes Maróti Dorottya nagy rajongója Bereczki Zoltánnak és régi vágya teljesült azzal, hogy személyesen is találkozhatott a művésszel. Feladatot is kapott a fiatal lány az est folyamán, ő húzta ki a tombola nyertes szelvényeit.