A jóság építi újjá a szilsárkányi család leégett otthonát

Másfél hónappal a tűzeset után már bizakodóbb a fedél nélkül maradt Kálló család.

A szilsárkányi Kálló család a „szeretet házaként” aposztrofálták otthonukat. Szépítették, csinosítgatták házukat, több millió forintot költöttek a felújítására. Már-már célegyenesben voltak, mikor felcsaptak a lángok hátsó szobában. Leszakadt a mennyezet, és a tűz a tetőszerkezetet sem kímélte. Otthonuk lakhatatlanná vált, de a gondviselésnek hála, épségben megúszták a tűzesetet. Öt gyerek és három felnőtt maradt fedél nélkül. Kilátástalannak tűnt a helyzetük, ám a segítőkész emberek jósága ismét megmutatkozott. Elsőként az önkormányzat lépett a tettek mezejére. Átmeneti szállást biztosítottak a családnak, néhány száz méterre a leégett otthonuktól. A lakhatásért külön nem kell fizetniük, csak a rezsiköltségeket kell állniuk.



A Kisalföld Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal segítették Kállóékat olvasóink. Az anyagi támogatásokon túl rengeteg felajánlás érkezett a családhoz, volt ki ruhaneműt, más a munkáját ajánlotta fel az újrakezdéshez.

A statikus véleményezése szerint a ház szerkezetileg jó állapotú. Leszedték a födémet, csak a falak maradtak. „Mindent előkészítettünk az építéshez. Jelentkezett egy ács és egy villanyszerelő, akik ingyen elvégzik a munkákat, minket csak az anyagköltség terhel. A Bar-Bau tüzép megelőlegezett minden szükséges alapanyagot, ráérünk akkor fizetni, ha megérkezett a biztosítótól kapott pénz.” – nyilatkozta a Kisalföldnek korábban Kálló Ferenc. Másfél hónappal az eset után újabb nagy lépést tettek előre, készül a tetőszerkezet: – Nagyon sokat haladtunk előre. Köszönjük mindenkinek, aki segített. Lefóliázták a tetőt, épül a tűzfal. Amint az idő engedi, a cserepek is felkerülnek. A belső pucolás, gipszkartonozás a következő lépés. A B-West-Bau kft bádoglemezt, és az ereszcsatornát ajánlott fel, míg az ácsmunkát teljesen ingyen végzi el Németh Sándor, és a Farádi ÖTE is csapata is segédkezett. – nyilatkozta lapunknak Kálló Ferencné, aki hálás a felajánlásokért, s remélik a biztosítótól is hamarosan érkezik pénz. – A gyerekek jól vannak. Nehéz időszakon vagyunk túl, lelkileg volt leginkább megterhelő ez az időszak. Most csak a célra, az előttünk álló feladatokra koncentrálunk. Az idő késleltetheti ugyan a munkálatokat, de bízunk benne, hogy mielőbb visszaköltözhetünk. – mondta reménykedve Kálló Ferencné.