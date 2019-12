A Jereván óvodáinak ünnepe Sopronban

Ezekben a napokban ünnepi hangulatban telnek a hétköznapok is a Jereván lakótelep óvodáiban. Saját készítésű adventi, karácsonyi díszekbe öltöztetett belső terekkel, énekszóval, vidámsággal, örömteli izgalommal várják a Jereván óvodásai a karácsonyt.

A soproni Jereváni Kék Tagóvoda és a Trefort téri Óvoda meghívását elfogadva vettek részt a Jereván Településrészi Önkormányzat képviselői – Csiszár Szabolcs alpolgármester, Tóth Éva a részönkormányzat elnöke és Magas Ádám képviselő – az óvodások karácsonyi ünnepségén.

Adventi és karácsonyi dalokkal, mondókákkal, népi játékokkal tették örömtelivé az eseményt az óvodások. Az ünnepekhez kötődő néphagyományok fontosak az intézmény életében, ugyanisa Kék Óvoda az Így tedd rá program referenciaintézménye, ahol az autentikus népművészet a mindennapok részét képezik a nevelésben.

-Fontos, hogy az egyébként folyamatos és a mindennapokban is érvényesülő kapcsolattartás mellett az ünnepek örömét is megosszuk egymással, a Jereván közösségeivel – mondta Csiszár Szabolcs alpolgármester. A Jereváni Advent programsorozatnak így az óvodások adventi ünnepi alkalma is része. Az alpolgármester arra is emlékeztetett, hogy a településrész Szent Márton Napját – immár több éve – a Trefort téri Óvoda részvétele teszi rangossá.

A képviselők elismeréssel köszönték meg az óvodások adventi-karácsonyi műsorát és az óvodapedagógusok, az óvodai dolgozók egész évi munkáját, egyben ajándékot is hoztak mindkét óvoda közösségének.