A jelképek ma is idézik a múlt összefogását Jánossomorján

Felújított tűzoltószekeret és egy új csapatszállító tűzoltóautót avatott fel Jánossomorja. A régi tűzoltókocsi-fecskendő nyugdíjaséveiben a város dísze volt, ám fel kellett újítani, hogy megmenthessék az enyészettől, önkormányzati és egyesületi összefogással. A másik egy baráti osztrák egyesülettől vásárolt Mercedes csapatszállító, amit bevetéseiken használhatnak a helyi önkéntesek.

A kisbuszt 4000 euróért, közösen vette meg nyár elején a helyi önkormányzat és az egyesület. Az autóba közel 700 ezer forintos központi pályázati forrás segítségével szerezték be a vonuláshoz szükséges felszereléseket.

A járműveket Kótai László jánossomorjai esperesplébános a napokban áldotta meg a pusztasomorjai játszó- és pihenőparkban. A Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szűkebb körben ünnepeltek a vírusveszély miatt, de Csorna, Farád, Mosonszolnok, Rábapordány és Bogyoszló önkéntes tűzoltósága egy-egy járművel megjelent, hogy részesüljenek az áldásból.

Lőrincz György polgármester köszöntőjében kiemelte az önkéntesek több mint 130 évre visszatekintő, fontos szolgálatát. A Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tavaly ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját, így a legrégebbi, még ma is aktív egyesület a városban. Idén már most a korábbiaknál többször, harmincnyolcszor volt szükség az önkéntesek munkájára, akik tevékenyen kiveszik részüket a szomszédos hulladékdepónia tüzeinek oltásaiból is.

Kránitz József tűzoltóparancsnok lapunknak elmondta, a több mint száz éve, Sopronban készített tűzoltókocsi-fecskendő a kor csúcstechnikájának számított, előrelépést jelentve az addig használt lajtos kocsikhoz képest.

„A település szertárában állandó, fogatolt ügyeletet tartott, hiszen a korabeli nádas, zsindelyes házaknál, pajtás udvaroknál egy-egy tűz hirtelen óriási pusztításokat vitt véghez. Ezért a harangszó riasztására nemcsak a tűzoltók, hanem a lakók is futottak segíteni. Ezért is fontos számunkra, hogy az önkéntes tűzoltóság e jelképe megújult, és mindenkit emlékeztet a múlt összefogására, a régi tűzoltókra.”