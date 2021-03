A járvány miatt halasztanak el temetéseket Mosonmagyaróváron és környékén

A koronavírusjárvány miatt több temetést is elhalasztanak a héten Mosonmagyaróváron és környékén. A temetkezési vállalatnál ugyanis több dolgozó került karanténba. Bíznak benne, hogy mihamarabb vissza áll a rend és újra tudják szoláltatásaikat az ügyfeleiknek biztosítani.

Ezt ne hagyja ki! A szabályokat kijátszva lehet több tízmilliós bevétele évente Hadházy cégének?

„Sajnálattal közöljük, hogy a koronavírus-járvány miatt március 22. és 26. között a temetéseink elmaradtak” – hívta fel közleményben a figyelmet az Anubisz Temetkezési Kft. A temetésekről a későbbiekben gondoskodnak.

– Sajnálatos módon a temetkezési vállalkozást is elérte a járvány, nálunk is lettek pozitív esetek, karanténba kerültek dolgozók. A hatósági előírásokat betartva igyekszünk a szolgáltatásokat elvégezni, de jelen pillanatban a temetéseket nem tudjuk vállalni – tájékoztatott Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartási Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy hétfőn tarthatták az utolsó halottbúcsúztatót.

Kiemelte, hogy fontos a munkatársaik egészségének védelme, fokozott veszélynek vannak kitéve, ezért őket naponta tesztelik. A második negatív PCR-teszt után állhatnak újból munkába. Addig is a betegségen már átesett, így védettséget szerzett alkalmazottak látják el a megsokasodott feladatokat.

Kosár Tibor arról is beszélt, hogy a győri temetkezési vállalattól is kértek segítséget, ám ott is hasonló gondokkal küzdenek.

– Azon dolgozunk, hogy senkinek az érdekei ne sérüljenek, és a mielőbbi megoldást keressük. Ezért is kérjük az érintett családok türelmét. Bízunk benne, hogy mihamarabb visszaáll a rend – hangsúlyozta az ügyvezető.

– Hétfőn még egy urnás temetést tudtunk tartani. Egyelőre nem marad el temetésünk – hangsúlyozta érdeklődésünkre Kapui Jenő mosoni esperes. Mint elmondta: csütörtökön a mosoni templom kriptájában, szűk családi körben, a járvány-

ügyi szabályok betartása mellett örök nyugalomra helyeznek egy elhunytat. Kimlén a Jószív Temetkezési Kft. közreműködésével szintén elbúcsúztattak egy halottat.

– Az urnás temetéshez elég egy segítő, viszont akit koporsóban temetnek el, ott négy-öt munkatárs szükséges. Reméljük, mielőbb helyreáll a temetkezési vállalat működése, és nem kell temetést elhalasztani – fűzte hozzá az atya.

Bodó Zoltán magyaróvári plébános arról számolt be, hogy két temetést kellett elhalasztania.

– A vállalkozástól jelezték, hogy a temetéseket más időpontra teszik át. Az elhunytak családtagjai közül van, aki ezt nehezebben fogadja – emelte ki a plébános, aki szerint a járvány idején az is nehéz a hozzátartozóknak, hogy a vírus miatt olyan szeretteiktől kell búcsút venniük, akiknek halála hirtelen jött.