A járvány felértékelte a háromdimenziós webtereket

Eddig is tudható volt, hogy a háromdimenziós webterek hatékony megoldást kínálnak kiállítások bemutatására és konferenciák online lebonyolítására, de a koronavírus-járvány miatti távolságtartást szorgalmazó vagy előíró intézkedések felértékelték e lehetőségeket. A győri Széchenyi István Egyetem VR Learning Centerében is tapasztalták ezt.

A Széchenyi István Egyetem évek óta kiemelten kezeli a virtuális valóság (VR) kutatását, alkalmazási területeit. Az intézmény tudósai találták fel a MaxWhere 3D böngészőt, 2018-ban pedig létrejött a VR Tanulási Központként fordítható VR Learning Center. A szervezeti egység vezetője, dr. Horváth Ildikó elmondta, hogy a koronavírus-járvány idején több megkeresést kaptak virtuális konferenciák és kiállítások lebonyolítására.

„A virtuális kiállítás kifejezés felhígult az utóbbi időben. Sokan már azt is annak nevezik, ha egy weboldalra kétdimenziós fényképeket vagy 360 fokos kamerával készített fotókat tesznek ki. Ezeknél a valódi virtuális, háromdimenziós megoldás sokkal nagyobb élményt, interaktivitást biztosít. Az alkotások körbejárhatóvá válnak, olyan szemszögből is megnézhetők, amire még a valóságban sincs lehetőség. Többek között Róth Miksa üvegfestmény-kiállítását készítettük el ilyen módon, s ez a virtuális tárlat még azt is visszaadja, hogyan játszott a fényekkel a művész – magyarázta dr. Horváth Ildikó. – Egy másik jó példa a pápai Pannonia Reformata kiállítás, amelyre rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek. Itt még egy bárki számára könnyen érthető videót is készítettünk, amelyből minden korosztály gyorsan megtanulhatja, hogyan kell a számítógépen használni a VR-tereket. A MaxWhere 3D VR interaktív megoldásnak nagy előnye az is, hogy a tárlat akkor is bárhonnan elérhető maradhat – egy alkalmazás segítségével –, amikor fizikailag már bezárt.”

A háromdimenziós webterek nemcsak művészeti kiállítások bemutatására alkalmasak. Erre bizonyíték a XI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Vásár, ami a koronavírus-járvány miatt a virtuális térben nyitotta meg kapuit júniusban.

Dr. Horváth Ildikó szerint a pandémia miatti leállás felértékelte a MaxWhere VR-konferenciaszolgáltatását is. Többek között a Széchenyi István Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program-konferenciáját rendezték meg ilyen keretek között. „A konferenciaszervezők rájöttek, meg kell oldaniuk, hogy a résztvevők számára egy helyen, könnyen elérhetők legyenek az előadások anyagai, a hozzájuk kapcsolódó cikkek, az előadók pedig kellő nagyságban látsszanak. A háromdimenziós VR-megoldás mindezt biztosítja, emellett további lehetőségeket kínál a hagyományos videókonferencia-szolgáltatásokhoz képest, például nemcsak azt láthatjuk a képernyőn, amit az előadó mutat, hanem magunk is el tudunk időzni a prezentáció bármely részében” – fogalmazott a VR Learning Center vezetője, aki szerint a bevált megoldásokról az emberek nem mondanak le akkor sem, ha elmúlik majd a járványveszély.