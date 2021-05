A Huszár Gál Városi Könyvtár megújulás után – itt kap helyet a Város „emlékkönyve”

Az energetikai korszerűsítés után megújult az emeleti rész is a Huszár Gál Városi Könyvtárban, melyet tegnap adtak át ünnepélyesen. A Városi Krónikának is otthont adó téka már olvasókat is fogadott, egyelőre személyesen csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőket.

Egy éve a Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai megújulását ünnepelték, most az emeleti tér megszépülését. A mosonmagyaróvári önkormányzat a munkálatokhoz 30,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázati pénzből elvégezték a burkolat és a polcrendszer cseréjét, közel 7 millió forintos önkormányzati forrásból pedig az emeleti látogatói mosdók felújítását, illetve az emeleti szint és lépcsőház festését. Tegnap ünnepélyes keretek között kinyílt a városi téka.

Belelapozhatunk a Városi Krónikába

– Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk: az épület 1984-es átadása óta nem volt ilyen átfogó felújítás a könyvtárban – hangsúlyozta Pázsit Marianna szakmai vezető.

Árvay István mosonmagyar­óvári polgármester köszönetet mondott az ott dolgozóknak a hatalmas vállalásért, a többletmunkáért, ami a felújítással járt, hiszen több tízezer dokumentumot, könyvet kellett megmozgatni a korszerűsítés ideje alatt.

A városvezető reményeit fejezte ki, hogy a megszépült új tér az olvasói igények kiszolgálása mellett jó munkakörnyezetet is nyújt az itt dolgozóknak.

Árvay István átadta megőrzésre a könyvtárnak a Városi Krónikát, melyet a település minden jeles eseményén aláírattak az ünnepeltekkel, kitüntetettekkel. Ezt kikölcsönözni ugyan nem lehet, viszont bele lehet lapozni.

Közösségi tér is

– Öröm, hogyha a fejlesztési források jó helyre kerülnek, különösen ha olyan ügyekre is jut, amikre eddig elképzelhetetlen volt – vette át a szót Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, aki gratulált a könyvtár tervszerű felújításához. Mint elmondta, a tavalyi energetikai fejlesztés után már klímabarát, energiahatékony is az épület. Egy téka hatalmas értéket képvisel, fontos az is, hogy jó ide bejönni, és ezáltal versenyképes a mai digitális világban.

– Egy könyvtár közösségi tér is, mely lehetőséget ad a találkozásokra – fűzte hozzá a közgyűlés elnöke.

Az első olvasók

Horváth Jánosné öt éve, nyugdíjba vonulása után lett aktív könyvtárlátogató.

– Havonta járok könyvtárba, de ha megérkezik egy általam kért könyv, akár hetente is jövök – avatott be az olvasó, aki – mint mondta – nagyon elégedett a szolgáltatásokkal, a dolgozókat is dicsérte. Nyitottak arra is, hogy olvasói javaslat nyomán szerezzenek be kiadványokat. Horváth Jánosné a mai kortárs irodalmat olvassa szívesen, most is ezek között válogatott.

Mike Henriett is várta már a nyitást, hiányoztak neki a könyvek, talán kicsit el is szokott az olvasástól a pandémia miatt. Most saját magának is keresett olvasnivalót, illetve a kamaszirodalom között is keresgélt kölcsönöznivalót.