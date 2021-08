A hit és a kultúra szentélye: ünnep a zsinagógában Győrben – fotók

150 évvel ezelőtt avatták fel az összefogásból épült győri zsinagógát. A jeles évforduló alkalmából nagyszabású megemlékezést tartottak vasárnap.

Az ünnepi rendezvényen részt vettek a történelmi egyházak vezetői és a Pannonhalmi Főapátság méltóságai, illetve a város és az egyetem képviselői is. A különleges épület a történelem viharos évtizedeit túl- élve ma már nemcsak az izraelita vallás központja, hanem művészeti és kulturális rendezvények helyszíneként is ismert. A széles körű összefogás évfordulóján méltón emlékeztek az egykori építőkre és azokra, akik a 16 évvel ezelőtti felújításban is segítettek. Totha Péter Joel győri főrabbi köszöntőjében kiemelte: az épület, mint a zsidó istentisztelet helye, a történelem legsötétebb korszakaiban is a hívők életének központjaként szolgált.

– Itt ülünk és emlékezünk a győri zsinagóga 150 évéről. Az épület ugyan újra régi fényében ragyog, de az egykor itt lévő, a zsinagógát megtöltő közösséget elmosta az emberi gyűlölet. Csukjuk be egy pillanatra a szemünk és halljuk meg az egykor itt imádkozók hangját, a kántorok fohászát és a rabbik szavát. Ők tették a zsinagógát különleges spirituális hellyé – emlékeztette a vendégeket Totha Péter Joel győri főrabbi.

Büszkék lehetnek az összefogás résztvevői

Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte az ünnepségre érkezőket, kiemelve a tényt, hogy széles körű összefogás kellett ahhoz, hogy az 1968-ban állami tulajdonba került épületet megmentsék. A Győri Zsidó Hitközség, a város és a Széchenyi István Egyetem együttműködése nélkül a zsinagóga épülete talán az enyészeté lett volna, de hála a közös munkának ma már mind az építők, mind utódaik büszkén emlékezhetnek a vallási központ feltámadására.

– Az összefogás nélkül ma sokkal szerényebb körülmények között emlékezhetnénk a zsinagóga másfél évszázaddal ezelőtti avatására. Ez az épület 75 éven át központi imahely volt, de a történelem közbeszólt. Később a város és a kormány közös megállapodásának köszönhetően az épület megmenekült a romlástól és a kultúra szentélyévé válhatott.

A 2004-es eredményes felújításnak, valamint a folyamatos karbantartásnak köszönhetően az Újvárosban található épület egyetemi campus, múzeumi kiállítóhely és az Európa-hírű Öt Templom Fesztivál bázisa lett.

Békében, barátságban a különböző egyházak

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő ünnepi megemlékezésében megemlítette: öt történelmi egyház temploma található a közelben, amely azt mutatja, hogy évszázadok óta békében és barátságban élnek az egyházak képviselői és a győri zsinagóga egy olyan épület, amely több funkciót tölt be a város és lakóinak életében.

– Azt kívánom, hogy akik 150 év múlva eljönnek, ők is büszkén tudjanak arról beszélni, hogy a zsinagóga oktatási, kulturális és vallási funkciót tölt be Győrben, emelve a város rangját.

Az önkormányzat képviseletében Szeles Szabolcs alpolgármester elmondta az összegyűlteknek, hogy a zsidóság a magyar és a győri történelemben gazdasági, kultúraközvetítő és -teremtő, közjót szolgáló közösség volt, amelyet a történelem során az előítéletek és az üldözés sújtott. A XIX. századtól kezdődően a győri zsidók imaházat, elemi iskolát, kórházat, szociális intézményeket, menházat, egyleteket alapítottak és működtettek, valamint jelentős szerepet töltöttek be a város gazdasági és társadalmi életében.

Értéket közvetít

Dr. Baranyi Péter, a Széchenyi-egyetem rektora az ünnepség résztvevőinek elmondta: az intézmény nemcsak szépségével nyűgözi le az oda látogatókat, de remek művészeti adottságaival is.

– A zsinagóga napjainkban a zeneművészetnek ad otthont. Erre büszkék vagyunk, mert ezáltal a legnagyobb értékeket közvetíti.

A rektor kiemelte: a zsinagóga a mindennapokban is példaként áll az egyetem hallgatói előtt, hiszen tavaly szeptemberben posztereket helyeztek el a művészeti kar kerítésén és az épület történetét mutatják be.

Emlékmű az áldozatokért

A zsinagóga nem csak építésén és a hívek történetén keresztül jelképezi a történelmi megpróbáltatásokat. Győr zsidósága a II. világháború elején lengyel menekülteken segített, akiket a zsidó iskola termeiben szállásoltak el. 1944. június elején a hiányos dokumentumok szerint közel hatezer zsidót hurcoltak el Győrből, közülük ezernél is kevesebben élték túl Auschwitzot, s tértek vissza. A kilencszáz, gázkamrában elpusztult 14 éves kor alatti kisgyerek emlékét az egykori zsinagóga udvarában a hitközség és a Széchenyi István Egyetem által 2007-ben közösen állított emlékoszlop is őrzi.

Bana József főlevéltáros, a Győri Városi Levéltár igazgatója és Tóthné Papp Terézia volt városi projektmérnök az épü- let egy-egy történeti korszakáról és felújításáról tartott előadást