A Himnuszt szavalta 400 diák a győri Szent Imre-templomban – videó

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felső tagozatos tanulói és tanárai minden évben közösen vesznek részt ezen az eseményen.

A győri Kölcseyben, immár 25 éves hagyományt folytatva, idén is megrendezik a magyar kultúra napjával összefonódó Kölcsey-hetet. Ennek az öt napon át tartó rendezvénysorozatnak volt az egyik tradicio­nális eseménye, hogy az 5–8. osztályos diákok közösen szavalták el a Himnuszt.

– A diákok mindig izgatottan várják a Kölcsey-hetet, számukra ez igazán nagy élmény – mondta el kérdésünkre a szavalást követően Csüdömné Szalai R. Judit intézményvezető. – A Szent Imre-templom pedig igazán méltó hely ennek az iskolai hagyománynak az ápolására, igazán hálásak vagyunk azért, hogy évről évre vendégül látnak minket.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, minden év január 22-én. A dátum nem véletlen, ugyanis 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal a Himnusz kéziratát.

Az évforduló kapcsán város- és országszerte díjakat, elismeréseket adnak át, és sok különböző program várja az érdeklődőket. Az emléknap célja, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak és kulturális örökségünknek.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói is több megemlékezésen és koszorúzáson képviseltetik magukat. Ezenfelül idén is rendkívüli iskolahétnek néznek elébe a gyermekek. A sokszínű programok közt lesz rendhagyó fizika-, biológia-, földrajz-, valamint hon- és népismeretóra, házi versmondó és szépkiejtési verseny, valamint Kölcsey-galéria avatása, ahol a rajzszakkör munkáiból nyílik rendhagyó kiállítás. Számos olyan versenyt is megrendeznek, ahol a fiatalok más intézmények tanulóival mérhetik össze tudásukat. Ilyen lesz az Ezüsttoll városi helyesírási verseny és az „Olvasni jó show!” vetélkedő, a reáltudományok szerelmeseit pedig A változás csodái

– Teller Ede iskolai fizika-kémia versenyre várják.

A Kölcsey-hét nemcsak a kulturális hagyományok ápolására ad kiváló lehetőséget, hanem arra is, hogy igazi iskolai közösség épüljön.