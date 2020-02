A hibákat időben észlelték, nem volt jelentős üzemzavar

Időben észlelték az esetleges hibákat a Kapuvári Hőszolgáltató Kft.-nél, így a tavalyi évet jelentős üzemzavar nélkül zárták.

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. üzleti terve is napirenden volt a kapuvári testület csütörtöki ülésén. A cég távhő termelésével, a termelt hőenergia elosztásával, értékesítésével, rendszerüzemeltetéssel foglalkozik.

Ügyvezetője, Pászli Tibor a Kisalföldnek elmondta, tizenegyedik éve üzemeltetnek 4 kazánházat és 11 hőközpontot: – Ez alatt nagymértékben emelkedett az üzembiztonság. A fejlesztéseknek és a rendszeres karbantartásnak, valamint annak köszönhetően, hogy a hibákat időben észleltük, nem volt jelentős üzemzavarunk. Átlagban 15–20 perces hibaelhárítási idővel dolgozunk – emelte ki a cégvezető, akinek elmondása szerint már azelőtt a helyszínre érkeznek a munkatársaik, mielőtt a fogyasztók üzemzavart észlelnének.

– A 2013-as szolgáltatási árak várhatóan idén sem módosulnak, ez alapján a bevételi oldaluk is változatlan marad. Az enyhe tél következtében remélhetőleg nem emelkedik jelentősen a földgáz ára, így a pénzügyi tervezés során a tavalyi költségvetést vettük figyelembe. Megoldandó feladatunk a Margit híd utcai telephely hőtermelőkapacitás-bővítése, és az üzembiztonság emelése. A megvalósuló sportcsarnok hőellátását is meg kell oldani, ennek tervezett forrásigénye 4 millió forint, amihez önkormányzati segítséget kértünk – vetítette előre Pászli Tibor. Kiemelte: az önkormányzat támogatására a korábbiakban is bizton számíthattak. Bár enyhe a tél, még javában tart a fűtési szezon, a hőszolgáltatónál annak befejeztével sincs leállás. A melegvíz-szolgáltatáson kívül ilyenkor végzik el a szükséges karbantartási munkálatokat.

– Emelve a távhőszolgáltatás komfortját, a hőközpontok informatikai rendszerének fejlesztését tervezzük, hogy a gyors elhárítás érdekében minél előbb értesüljünk az esetleges üzemzavarokról. A karbantartási beruházások között említhetjük az elöregedett, kis hatásfokú szivattyúk cseréjét a mai kor elvárásainak megfelelő állapotúra – sorolta az ügyvezető.

– Fontos számukra a munkavállalók megtartása, munkakörülményeik javítása. Feladatuk speciális szakértelmet, a város egészére kiterjedő helyismeretet kíván. Az idei év legfontosabb kihívása, hogy a ránk bízott közfeladatokat a legnagyobb üzembiztonsággal és a legkisebb költségen végezzük el.