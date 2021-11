A helyiek hiába fáradoznak Tárnokréti

Munkatársunktól

A tárnokréti önkormányzat az elmúlt években nagy gondot fordított a falu környezetének rendben tartására, tisztítására, szépítésére. Mind a bel-, mind a külterületen történtek fejlesztések, útépítések, parkosítások. A helyiek odafigyelnek községükre, mindenhol és mindenkor azonban nem lehetnek jelen. Ezzel kapcsolatban tett ki a település közösségi oldalára bejegyzést Nagy Ferenc alpolgármester.

– Igyekszünk, épülünk, szépülünk, szemmel tartjuk a területet, de mindenhol nem lehetünk ott. Lakossági bejelentés érkezett, hogy illegális hulladéklerakás történt a Hiccser híd mellett – jelezte Nagy Ferenc. Tárnokréti határáról van szó tehát. Hangulatos környezet, hanyi táj, ahova nem illik az építési törmelék. – A tégla, csempe, járólapok mellett kéménydugókat, villamos kábeleket, fóliákat láttunk, és ki tudja, mit rejt a közepe. A kamerákat visszanéztük, nem találtunk ilyen szállítmányt.

Mivel két településről is megközelíthető a falu, idegenek is könnyen elérhették a Hiccser hidat.

Az alpolgármester hozzátette: a jövőben még jobban figyelnek a gyanús gépjárművekre, és ha tehetik, ellenőrzik is a szállítmányokat. Egyelőre most mást nem tudnak csinálni, mint hogy feljelentést tesznek a rendőrségen. A törvény szerint viszont a szemét elszállítása, megsemmisítése a tulajdonos feladata, még akkor is, ha semmi köze hozzá. Így a rendrakás ismét a közösség kasszáját terheli meg.