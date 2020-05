A hazai atlétika első olimpiai bajnoka

Egy évvel a párizsi olimpia előtt, 1899-ben kezdte meg tanulmányait Magyaróvárott a Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, s lett az akadémiai sportklub, a Mogaac versenyzője, illetve egyúttal annak szertárosa, majd diákelnöke. A magyar sport napján Bauer Rudolf olimpiai bajnok diszkoszvetőre emlékezünk.

Mosonmagyaróváron szobor, emléktábla, róla elnevezett sportcsarnok, díj, utca is őrzi nevét. A magyar sport napján Bauer Rudolf olimpiai bajnok diszkoszvető alakját elevenítettük fel Németh Attilával, az Óvári Gazdászok Szövetségének titkárával és Tóth Mátéval, a Hansági Múzeum történészével, akik igyekeznek ismertté tenni az olimpikon-gazdász nevét.

1899-től óvári gazdász

– Bauer 1899-ben otthagyta a Budapesti Tudományegyetemet, ahol jogi tanulmányokat folytatott és szeptemberben beiratkozott az óvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémiára. Érdekesség, hogy az 1881-ben alapított Magyar-Óvári Torna és Vívó Egylet éppen ekkor alakult át és vette fel a Magyar-Óvári Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club (Mogaac) nevet. A sport iránt szenvedélyesen rajongó, 186 centiméter magas, 85 kilogramm súlyú, erős és hosszú végtagokkal megáldott, barna fiatalember így lett az akadémiai sportklub, a Mogaac versenyzője, szertárosa, majd diákelnöke – avat be Tóth Máté.

Felidézte sikerei helyszíneit

– Sajnos az egyetem néhány felvételen és írásos dokumentumon kívül mást nem őriz Bauerről, viszont számos emlék kötődik ezeken felül személyéhez. Sportolói kvalitásai mellett Bauer kiváló sportszervező-fejlesztő is volt. Az akadémiától 1901 nyarán vett búcsút, de diáktársai kérésének, a magyaróvári ifjúság meghívásainak mindig eleget tett, visszalátogatva Magyar­óvárra, estélyeken, kávéházakban, sportünnepélyeken idézte fel sikereinek színhelyeit, tartott élménybeszámolókat. 1901. július 14-én a Mogaac atlétikai versenyén az atlétikai klub tagjai hálájuk és elismerésük jeléül „Őfensége, a király” különdíját, egy ragyogóan díszített ezüst szivartartót Bauer Rudolfnak ítélték oda.

A leszármazottak elbeszéléséből tudjuk, hogy az ötkarikás versenyen a diszkoszvető Bauer nem aranyérmet kapott díjként, hanem egy ezüst cukortartót, de ezt is utólag küldték el postán – tudjuk meg Németh Attilától.

Füleslabda-szakosztály

Tóth Máté tájékoztatása szerint a Hansági Múzeum gyűjteményében több Bauerhez köthető fénykép is található.

– Nekem a személyes kedvencem az az óvári füleslabdázókat ábrázoló kép, ahol Bauer csapattársai körében látható. S hogy miért érdekes ez a kép? Több okból is: a füleslabda-szakosztályt ugyanis Bauer alapította meg Óvárott, aminek nemcsak játékosa, de egy személyben edzője is volt, egészen a tanulmányai befejezéséig. A másik érdekesség pedig az, hogy a füleslabdázómúltjából merítette azt a sporttörténeti innovációt, amelynek köszönhetően 36,04 méteres eredményt ért el az 1900-as párizsi olimpián, így ő lett a magyar atlétika első olimpiai bajnoka. Kevesen tudják, hogy a diszkoszvetők a mai napig a Bauer által kidolgozott modern fordulásos diszkoszvető mozgást használják, amely teljesen ismeretlen és újszerű volt a maga korában – magyarázza a történész.

Bauer emlékét az egyetemi kar méltó módon őrzi. 1967-ben avatták fel a Mogaac-­sportcsarnok előtt Laborcz Ferenc Diszkoszvető című szobrát. A megyei közgyűlés 1991-ben rendeletet alkotott kitüntető sportdíj alapításáról és adományozásáról, amelyet az egykori olimpikonról Bauer Rudolf-díjnak neveztek el. Emlékét Mosonmagyaróváron utca is őrzi, itt a névadó tiszteletére 2009 májusában emléktáblát is avattak a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület közreműködésével. A bronzból készült mű Dinyés László képzőművész alkotása, aki egyébként Bauer egyik unokájának férje. Az emléktáblát minden év május 6-án, a magyar sport napja alkalmából koszorúzzák meg.