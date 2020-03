A használt olajat is letehetjük a szelektívnél Mosonmagyaróváron és további nyolc településen

Mosonmagyaróvár mellett további nyolc településen jelentek meg új gyűjtőedények a szelektív szigeteken. Egy környezetvédelmi projekt keretében a használt sütőolajat PET-palackban lehet elhelyezni a konténerekben.

– Használok a főzéshez olajat, és már gondoltam is arra, hogy összegyűjtöm. Most, hogy a konténerbe bármikor elhozhatom, már érdemes is lesz – hangsúlyozta érdeklődésünkre egy háromgyermekes édesanya, akinek mi hívtuk fel a lehetőségre a figyelmét.

Gunyhó Tibor az egyik mosonmagyaróvári zöldségboltban dolgozik. Azt mondta, a közeli konténert a napokban rakták le, és már többen hoztak bele olajat. Jónak tartja az ötletet a kisbodaki Pintér Ferencné Makai Izabella is.

A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a H-bio Kft.-vel közösen a hónap elején indította el új környezetvédelmi projektjét Mosonmagyaróváron és térségében. A cél annak ismertetése, miért fontos a háztartásokban használt sütőolaj begyűjtése és természetesen egy gyűjtőhálózat kiépítése.

A többször használt sütőolaj, zsír nem csak az ételek ízének ártanak, de károsíthatják az egészséget is. A túlhevülés következtében ugyanis rákkeltő anyagok keletkezhetnek benne. A használt olaj a csatornahálózatba jutva növeli a szennyvíztisztítók terhelését. A lefolyóban, WC-ben dugulást okozhat, mivel lerakódik a csővezetékek falán. A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, és elpusztítja a talajflórát. A káros anyagból viszont hasznos anyag lehet, ehhez azonban össze kell gyűjtenünk.

Az Aqua Kft. korábban indított már el egy begyűjtő rendszert, az olajért házhoz járnak. Ez most márciustól kiegészült tíz mosonmagyaróvári helyszínnel, továbbá nyolc térségi településen a szelektív gyűjtőszigetekre külön, zárt fém gyűjtőedényt helyeztek ki.

Ide lehet bedobni zárt PET-palackban a használt sütőolajat. Speciális tölcsért is osztanak, illetve vásárolható, amely rácsavarható a másfél literes műanyag flakonokra, ez megkönnyíti az olaj beöntését. Az olajat nem szükséges leszűrni, a morzsa nyugodtan belemehet. Más szennyező anyag, egyéb ételmaradék viszont ne kerüljön bele.