A hajléktalanok Győrben fegyelmezetten kezelik a járványt

Maradj otthon: de mi a helyzet azokkal, akiknek nincs tető a fejük felett? Mit tehetnek a hajléktalanokat segítő szervezetek ilyen helyzeteben?

Nálunk az intézményben, már a koronavírus elterjedése előtt is komoly járványvédelmi-, higiénés szempontok érvényesültek. Az intézményi felvételhez érvényes tüdőszűrési igazolás kell és a bentlakók is rendszeres egészségügyi szűréseken vesznek részt

– hangsúlyozta Sütő Csaba, a győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat intézményvezetője.

– Természetesen a járványügyi helyzetre való tekintettel, mi is plusz óvintézkedéseket vezettünk be. Egyrészről csatlakoztunk az önkormányzat által hozott intézkedésekhez, tehát jelenleg látogatási és felvételi tilalom, valamint kijárási korlátozás van érvényben a szolgálatnál. Az utóbbi azt jelenti, hogy a lakók munkába mehetnek vagy indokolt hivatali ügyintézés miatt mehetnek ki.

Az intézményvezető elmondta, akik a létesítményen belül 8 órában dolgoznak, azoknak napi 6, tizenkét óra munka esetén 8 darab maszkot biztosítanak.

– Az alap egészségügyi ellátás mellett az intézmény biztosít napi három étkezést a bentlakók számára, hogy ezzel is csökkentsük a lakók ki-be mozgását – mondta Sütő Csaba.

A tapasztalataink alapján a hajléktalanok nagyon komolyan veszik a helyzetet, és viszonylag jól tűrik, hogy az eddigi szabados életmódjukat most korlátozni kell. Természetesen ehhez a kollégák kemény munkája is elengedhetetlen. E mellett kiemelten figyelünk minden bentlakóra, valamint arra, hogy a szabadidejüket is strukturáltan tudják eltölteni.

Sütő Csaba azt is hozzátette, hogy a polgárok talán nem is gondolják, hogy a hajléktalan ellátás alapvetően egy kifejezetten zárt rendszer, ahol házirend, napirend és egyénre szabott foglalkozások vannak.

– Azon kívül, hogy most nem járhatnak ki kedvük szerint, nem történt olyan nagy változás az itteni életben, és nagyon fontos, hogy a velük való bánás természetes, életszerű legyen. Az egyéni személyes higiénia és a nyílászárók, használati tárgyak, valamint a közös helyiségek takarítására most még nagyobb hangsúlyt fektetünk. A bentlakók teljes mértékben partnerek ebben. A szállásokon a személyzet szájmaszkot visel. Az ágyneműket rendszeresen cseréljük, és az ellátottak is takarítanak maguk után.

Az intézményvezető kiemelte, szerencsére az utóbbi időben rengeteg segítséget és támogatást kaptak.

– A győri polgármesteri hivatalból és az Esély Közhasznú Nonprofit Kft.-től is kaptunk maszkokat, valamint az intézmény is sokat készített, s több civil felajánlás is érkezett, ami szintén nagy segítség, Kaptunk jelentős mennyiségű fertőtlenítőszert és pénzadományt is. Az utóbbiból gyógyszereket vásároltunk.