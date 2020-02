A hajítónyil a bizonyíték

Magyarországon még viszonylag új fogalom a közösségi régészet, de Nyugat-Európában, valamint az Egyesült Államokban már régóta ismert. Ott lehet művelni, ahol az emberek kíváncsiak lakóhelyük múltjára, értékeire. Dr. Mrenka Attilával, a Soproni Múzeum régészével arról beszélgettünk, milyen hozadéka van ennek az izgalmas tevékenységnek a múzeum és az adott közösség számára.

– Az angolszász országokban régi hagyománya van a civilek bevonásának a régészeti munkába. Ott több kifejezés is meghonosodott, van ahol „a közösség régészetének”, máshol „nyilvános régészetnek” nevezik. Én a közösségi régészet fogalmat használom, mert az itthoni szerepét nagyjából ez fedi le. Előre kell bocsátani, hogy ezt olyan közegben lehet művelni, ahol van régész szakember, valamint a társadalom részéről érdeklődő, befogadó közönség. Olyan, amelyik kíváncsi saját lakóhelye múltjára, értékeire – magyarázza dr. Mrenka Attila. Mint mondja, Sopronban és környékén két és fél éve négy önkéntessel heti rendszerességgel dolgoznak együtt, többnyire terepi felderítésben. Velük már a kezdetekkor megállapodtak a „játékszabályokban”. Tisztázták: olyan, hogy „civil régész”, nincs! Vannak civilek és vannak a régészek. Ebben a folyamatban nem keveredhetnek a szerepek, mert a régészet egy szakma, egy tudományág, aminek megvannak a lefektetett szabályai. Aki önkéntesként segíteni akar, ezt el kell fogadnia. S, hogy miért fontos ez a fajta tevékenység a Soproni Múzeum számára?

– Részben ismeretterjesztő célja van, hiszen az eredményeinket nyilvánossá tesszük. Azok a szakemberek és civilek is hozzáférnek, akik az ország más részéről, vagy külföldről érdeklődnek az itteni kutatások iránt. Egyfajta marketingről is beszélhetünk, hiszen népszerűsítjük a régészetet és próbáljuk minél szélesebb csatornákon elérni az embereket. Használjuk a Soproni Múzeum honlapját és a közösségi média felületeit, hogy a lehető legtöbb helyre eljussunk – mondja, mielőtt rátér a konkrét tudományos hozadékra. – A közösségi régészet keretében gyűjtőterületünkön belül több új, eddig a múzeum látókörébe be nem került lelőhelyet azonosítottunk, a már ismertek korszakai bővültek, vagy más esetekben pontosítani tudtuk az időtávlatait. Az így előkerült leletek hetven százaléka olyan tudományos eredményt hozott, ami eddig nem volt ismert. Mindig arról van ugyanis szó, hogy az adott terület történetét szeretnénk jobban, pontosabban megismerni. Találtunk például egy római hajítónyilat, ami egy rendkívül ritka lelet, Sopron környékén eddig ilyen még nem bukkant elő. Most már tudjuk vele bizonyítani, hogy itt is voltak olyan katonai hadműveletek és csapatok, akik ezeket a fegyvereket használták. A félreértéseket eloszlatandó: esetünkben nem kincskeresésről van szó, ami illegális, hanem kutató, feltáró munkáról. Általánosságban elmondható, hogy nagyjából három óra terepi munka mintegy egy hónapos múzeumi elő- és utómunkát igényel. Hogy mást ne mondjak: engedélyt kell kérni a tervezett munkára, majd utána a leleteket le kell tisztítani, gyarapító naplóba írni, leltározni. Ezt követően a terepi tevékenységről és az elért eredményekről írásbeli jelentést kell készíteni az Örökségvédelmi Hatóság számára – magyarázza a szakember.

Dr. Mrenka Attila szerint a közösségi régészet azért is fontos, mert felhívja a figyelmet a település értékeire, ami végső soron a lakosság öntudatának, lokálpatriotizmusának a kialakulásához vezet. – A lakóhelyünk múltjának feltárásában mindenki másként tud segíteni. Van akit a terepi munka nem érdekel, de ismer családi elbeszéléseket, helytörténeti érdekességeket, vagy birtokában vannak olyan régi iratok, amiken keresztül közelebb jutunk egy-egy történelmi korszak teljesebb megismeréséhez. A lényeg, hogy az emberek ismerjék meg településük múltját és értékeljék azt a helyet, ahol élnek.