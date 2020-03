A győri lesz az első négynapos OTDK

A hallgatókat is bevonják 35. OTDK megszervezésébe és lebonyolításába az esemény koordinátorai a Széchenyi István Egyetemen. A megmérettetés arculatát is meghatározó logó- és emléktárgyterveket április 12-ig várják tőlük. Cikkünkben a konferencia további részleteiről is beszámolunk.

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Műszaki Tudományi Szekcióját a Széchenyi István Egyetem (SZE) rendezi meg 2021. április 21–24. között. A nívós megmérettetéshez kapcsolódóan online beadható hallgatói ötletpályázatot írtak ki a szekció logójának és emléktárgyainak megtervezéséhez. A szervezők célja, hogy az egyetemistákat a lehető legszélesebb körben megszólítsák és aktivizálják. Ezért a zsűriben éppúgy helyet kapnak a diákok, mint az oktatók és a grafikusok. Dr. Konczosné prof dr. Szombathelyi Márta, a bírálóbizottság, valamint a SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács elnöke izgatottan várja a terveket. „Biztos vagyok abban, hogy hamarosan nagyszerű dolgok születnek. Az április 12-i leadási határidő gyorsan elérkezik, az eredményhirdetésre április 22-én, az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián kerül sor. A pályázóktól azt is várjuk, hogy terveik kivitelezéséhez is tegyenek javaslatokat" – tájékoztatott a részletekről a professzor. Megtudtuk tőle: a nyertesek ötletei az egész arculatot meghatározhatják. 2017-ben négy OTDK szekciót rendezett a győri egyetem: a lebonyolításban tehát van már rutinja a szervezőknek, akik idén is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az előkészítési munkálatokba. A műszaki az egyik legnagyobb tagozat: a győri megmérettetésre közel ezer diákot és oktatót várnak. „Presztízskérdés, ki rendezheti meg az egyetemek közül ezt a szekciót. A legtehetségesebb mérnökpalánták érkeznek ilyenkor az campusra. Örülnénk, ha közülük minél többnek megtetszene a győri intézmény, és kedvet kapnának ahhoz, hogy itt folytassák tanulmányaikat, hiszen a verseny fő célja a tudományos utánpótlás elősegítése" – ecsetelte prof. dr. Kuczmann Miklós, az esemény ügyvezető elnöke. A szekciófelhívások itt érhetők el. Dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta szerint az OTDK jó lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevőknek megmutassák, a Széchenyi István Egyetem élen jár a műszaki tudományok területén. „Szeretnénk hallgatói csapatainknak is bemutatkozási lehetőséget adni az országos versenyen, hiszen innovatív terveik versenyképesek. Reméljük, sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy tudományos keretek között prezentálják ötleteiket és tudásukat. Ez a konferencia egy nagy fórum, amely arra is kiváló alkalom, hogy a támogató cégek gyakornoki helyeket, képzési lehetőségeket, ösztöndíjakat kínáljanak az egyetemistáknak" – fejtette ki a professzor, aki örömmel jelentette be, hogy az OTDK – történetében először – jövőre három- helyett négynapos lesz. A tervek szerint campusséta, Audi-gyárlátogatás, éjszakai élményfürdőzés, hangverseny és koncertek is várják a kiválóságokat.