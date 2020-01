A győri kórházban született meg Emma, a megyei idei első babája

Január elsején háromnegyed hatkor 3400 grammal Győrben látott napvilágot András Emma, ő az első baba, aki a megyében született 2020-ban. A szülők Bács-Kiskunból költöztek Lébényre, édesanyja növénybolti eladó, apukája mérnök. Emma az első gyermekük.

Január elsején háromnegyed hatkor 3400 grammal Győrben látott napvilágot András Emma, ő az első baba, aki a megyében született 2020-ban. A szülők Bács-Kiskunból költöztek Lébénybe, édesanyja növénybolti eladó, apukája mérnök. Emma az első gyermekük.

„Jól van a baba” – hangsúlyozta az édesanya, és ennél fontosabbat nem mondhatna Emmáról, aki január elsején Győr-Moson-Sopron megye első babájaként látta meg a napvilágot. Méghozzá pontosan 5 óra 48 perckor bújt ki anyukája hasából.

Mindeközben a megye két másik kórházában, a soproniban még csak délelőtt kilenckor készülődtek az első szülés levezetéséhez, Mosonmagyaróváron pedig se híre, sem hamva nem volt még az első, kikéredzkedni kívánó jövevénynek.

Azért is hangsúlyozzuk, hogy Emma jól van, mert nem tudtuk édesanyjával együtt fotózni, ugyanis megfigyelésre a koraszülöttosztályra vitték. Pontosan a fogantatástól számított 39. hétre született 3 kilogramm 40 dekával. „Még csak egy pillanatra láthattam, a szeme színét sem tudom, de aranyos, egészséges, ez a lényeg” – mesélte a boldog kismama.

Bizony, Emma és szülei nagy utat jártak meg, mire a kicsi a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban rácsodálkozhatott a világra. A szászrégeni születésű András Szabolcs tavaly nyáron házasodott össze a Szegedről származó Júliával. A férfi 30, a nő 27 éves, Emma az első gyermekük. A férfi mérnök, a feleség, mielőtt állapotos lett, gyógynövényboltban volt eladó. Sokfelé dolgoztak, megyénkbe a Bács-Kiskun megyei Miskéről érkeztek. Mint az asszony elmondta, errefelé jobbak a lehetőségek, erősebb a gazdaság, de amúgy is kedvelik a tájat, szeretnek itt élni. Férje egy lébényi cégnél kapott munkát, így a kicsit lébényi otthonukba viszik majd haza. „Január hetedikére voltam kiírva, meg is lepődtem, amikor az év utolsó napján elkezdődtek a fájások, méghozzá körülbelül este fél hétkor. Egy órával az új év beköszönte előtt, tizenegykor elfolyt a magzatvíz, a férjem autóval hozott be a kórházba. Amúgy a szülés viszonylag könnyű volt, császározni sem kellett” – mondta András Júlia.

Egyelőre még nincs segítségük, mindkettejük szülei Bács-Kiskunban várják, hogy indulhassanak hozzájuk. Férje szüleinek már van unokájuk, Júliáéknál Emma az első. Kérdésünkre azt válaszolta, hogy nem sokat gondolkodtak a névadáson: neki nagyon tetszett az Emma név, párját kellett csak egy kicsit győzködni. „Összességében az egész elmúlt majdnem kilenc hónap nagyon jó volt. Férjem végig támogatott és ez így volt a szülés alatt is. Itt volt velem, amíg Emma ki nem bújt a hasamból, nagyon megható volt, köszönöm neki és mindenkinek, aki segített. Amit most átélek, az leírhatatlan érzés” – felelte a kismama. Emma egyelőre még fáradtan, de boldogan pihent fekhelyén és azzal ajándékozott meg minket, hogy egy pillanatra résnyire nyitott szemmel belenézett a kamerába. Köszöntünk a Földön, Emma!