A gyalogosok városa Bécs

Gyalogolni jó, olcsó, ráadásul még a környezetünket is védjük vele. Az osztrák fővárosban is tudják ezt, a lakók több, mint nyolcvan százaléka ezért szívesen indul útnak gyalogszerrel – derül ki egy 2019-es felmérésből.

A bécsi Mobilitási Ügynökség (Mobilitätsagentur) által készített riport az eddigi legátfogóbb jelentés a gyalogos és biciklis közlekedés témakörében. A megkérdezetteket személyesen, online és telefonon keresték meg, összesen mintegy kétezerötszáz lakos mondhatta el véleményét.

A szívesen gyalogló bécsiek aránya nyolcvankét százalék, ami meghaladja az országos átlagot. Negyvenhét százalékuk ráadásul tudatosan közlekedik így, hiszen tisztában vannak vele, ezzel hozzájárulnak a klímavédelemhez. A lakosok több mint háromnegyede naponta tíz percnél hosszabb távon megy gyalog.

Habár a megkérdezettek általában elégedettek voltak, megfogalmazódtak javaslatok is arra, hogy mi tehetné még nagyobb élménnyé a városi sétát. Sokan szeretnének például kizárólag gyalogosoknak fenntartott útszakaszokat, amit nem kell biciklisekkel és e-rolleresekkel megosztani. Ezen kívül a gyalogos lámpák zöld jelzésének időtartamát hosszabbítanák meg és több útközbeni ülőalkalmatosságot is szívesen fogadnának a fővárosiak.

Bécsben egyébként nemcsak gyalogolni, de biciklizni is szeretnek. Húsz százalék többször is kerékpárra pattan a héten, általában véve pedig biztonságban érzik magukat ilyenkor. Mindig akad persze min javítani: a főváros egyik kiemelt célja az iskolák felé vezető utak minél biztonságosabbá tétele. Így a szülők is szívesebben engedik majd útnak gyermekeiket, gyalog vagy biciklivel, akár egyedül is.

„A városvezetés egyik kiemelt célja a gyalogos és kerékpáros mobilitás ösztönzése, kiváltképp a nagy lakosságszámú kerületekben, hiszen csak így érhetőek el a klímavédelmi célkitűzéseink” – mondta el Martin Blum, Bécs kerékpáros közlekedésért felelős városi tanácsnoka. Az autózás visszaszorításáért különböző kreatív módszerekkel is kampányolnak a bécsi szervezetek. A katolikus és evangélikus egyház például a böjti időszak alatt „autósböjtölésre” is bíztat.