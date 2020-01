A gazdaságot reformálná Balla Jenő

Az időközi polgármester-választásig minden szerdán ismerteti a programját – jelentette be Balla Jenő, az Összefogás Győrért Egyesület polgármesterjelöltje. Mint mondta, vitték már jobbra, balra a várost, most eljött az ideje, hogy ő, mint civil, egyenesen vigye előre.

Fontosnak tartja új munkahelyek teremtését, amelyek a mezőgazdaságigép-gyártás, a szolgáltatás és a turizmus területén jelentkeznek. Véleménye szerint gazdasági reformra van szüksége a városnak, például a város hatvanmilliárdos kiadását 15 százalékkal tudná csökkenteni úgy, hogy nem a fővállalkozókkal végeztetné a munkát, hanem közvetlenül azok alvállalkozóival. Így a győri embereknek jutna a munka és a bevétel is. Fontosnak tartja a bérlakásprogramot azoknak, akik már évek óta várnak lakásra és akik a városba szeretnének költözni. Saját példáját lehetne alkalmazni a hulladék kezelésében: a polgármesterjelölt a szemetet tömöríti, ezért egyharmad mennyiséget kell elszállítani, így a költségei és a szemét nagysága is csökken. A szelektív hulladékgyűjtők tartalmát is tömöríteni kellene, valamint figyelni a hulladék értékesítésére, hiszen annak is komoly értéke van. A város turisztikai vonzerejét is növelné. Olyan attrakciókat szeretne hozni a városba, amik a környéken nincsenek, ezzel véleménye szerint az idelátogatók számát lehetne növelni. Javaslata egy delfinárium megépítése, hiszen ilyen nincs a közelben. Felvetette a város alatt húzódó kazamatarendszer hasznosítását is: véleménye szerint fel kellene újítani és különleges programokkal megtölteni. Sok fesztivál van a városban, ám nincs egy komoly zenei program, ami a fiatalok tömegeit idecsalogatná – vélekedett Balla Jenő, aki szerint a sport nagyon sokféle lehetőséget biztosít, de emlékeztetett arra, hogy volt régen egy kiváló futsalcsapat, amit újra helyzetbe szeretne hozni.