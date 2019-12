A Fertődön élő család tüzelőre költi a támogatást

Stevic-Bálint Gabriella férjével és három fiukkal Fertődön, egy önkormányzati bérlakásban élnek. Férjének ugyan van állandó munkája, de ő idénymunkásként dolgozik, ezért télen nem tudnak számára keresetet biztosítani.

A Jóakarat hídja támogatását tüzelőre szeretnék fordítani. Ez a legnagyobb kiadás. – Sajnos a pénzünk java elmegy a számlákra. Korábban a szülőknél laktunk, de szerencsére kaptunk önkormányzati bérlakást. Nem szoktunk segítséget kérni, de most kénytelenek voltunk. Közeleg a karácsony és szeretnénk valami apróságot venni a fiainknak, az adománynak köszönhetően erre most lesz lehetőségünk. Olcsó ünnepi étel is kerül majd az asztalra, de tartalékolni is fogunk – mondja hálával Gabriella.