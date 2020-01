A Fertő-parton rendezik a Jackson Wild Summit fesztivált

A természetfilmek Oscarjának is nevezett Jackson Wild Summit fesztivál 28 éves történetében először hagyja el az Egyesült Államokat és a Fertő tó osztrák oldalára költözik idén ősszel.

A Jackson Wild Summit fesztiválnak a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal közös Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park és környéke ad otthont. A rendezvény központja Boldogasszonyon (Frauenkirchen) és Pomogyon (Pamhagen) lesz.

A szeptember 28-tól október 2-ig tartó programon vetítéseket, szakmai, tudományos konferenciákat tartanak majd a természetvédelem témaköreiben.

Harminc országból mintegy ötszáz résztvevőt várnak, köztük nemzetközileg elismert szaktekintélyeket a tudomány, a kutatás, a környezetvédelem, a gazdaság, a média és a természetfilmek területéről. A legfontosabb esemény a Természetfilmek Oscar-jának nevezett díjátadó ünnepség lesz, a fesztiválra harminc kategóriában lehetett nevezni.

– Ez egy valóban rangos nemzetközi fesztivál, nem véletlen, hogy Ausztriát választották helyszínül, ahol nagy hagyománya van a természetfilmezésnek. Mivel itt vagyunk a közelben, nekünk is érdemes rá figyelni. A vetítéseken bemutatják a nyertes munkákat, a látottakból pedig tanulhatnak a fiatal filmesek, elleshetik a szakma csínját-bínját – mondta érdeklődésünkre Molnár Attila természetfilmes, aki a korábbi években már nevezett be alkotást erre a fesztiválra. Hozzátette, nem újdonság, hogy a nagy nemzetközi fesztiválok új helyszíneket is keresnek, hiszen ezáltal még jobban odafigyelnek rájuk és arra a témára, ami a rendezvény középpontjában áll.

A filmes seregszemlét eddig kétévente az amerikai Jackson Hole-ban tartották, de szükségét érzik, hogy évente ráirányítsák a figyelmet a természetvédelem fontosságára, ezért is hozták Európába a fesztivált. Amennyiben sikeres lesz az idei rendezvény és Burgenland jó házigazdának bizonyul, megnyílik a lehetőség rá, hogy 2022-ben ismét a Fertő parton legyen a természetfilmes világ szeme.