A dolgozóknak előrehozott jutalommal, a kórháznak lélegeztetőgépekkel, védőruhákkal segít a győri Audi

Az Audi Hungaria Zrt. két lélegeztetőgépet és kétszáz speciális védőruhát ad a győri Petz-kórháznak, hozzájárulva a járvány lassításához. Munkatársaik érdekében is számos óvintézkedést vezettek be.

Ütemezetten áll le a termelés, az Audi AG irányelveihez hasonlóan, az Audi Hungariánál. A leállás tervezett hossza Győrben várhatóan két hét.

A gyár vezetése számos, a vírusfertőzést megelőző intézkedésről döntött, és igazodnak a magyar egészségügyi hatóságok előírásaihoz is. Előírják, ha valaki tüneteket észlel magán, jelentkeznie kell telefonon a háziorvosánál. Bármely munkatárs ha magán- vagy üzleti utazásból külföldről tér haza, 14 napig nem léphet be a cég területére. Átmenetileg bezárják a munkahelyi éttermeiket és a büfék többségét is, a személy- és munkaügy csak telefonos ügyfélszolgálatot biztosít. A személyes érintkezési lehetőségeket a minimumra szorították. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzést fenn kell tartani, a munkatársaknak csak egy része tartózkodhat a munkahelyen, a biztonsági távolságot be kell tartani – tudtuk meg a győri vállalattól.

Az Audi Hungaria igazgatósága úgy döntött, hogy ebben az időszakban is minden eszközzel támogatja a munkatársait, így minden esetben biztosítja a jövedelmek kifizetését. Munkatársakat nem bocsátunk el

– emelte ki Czechmeister Mónika külső kommunikációs vezető. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a 2019-es évre meghatározott munkatársi prémium kifizetését az eddig megszokott május elején esedékes kifizetésnél egy hónappal korábbra, április elejére ütemezik.

Mindezeken túlmenően az Audi Hungaria két lélegeztető­gép azonnali megvásárlására egyösszegű adományt nyújt a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház javára, valamint 200 speciális, a vállalat lakkozóüzemében használatos védőanorákot bocsát a győri kórház rendelkezésére.

Győr az otthonunk, fontos számunkra az itt élő és dolgozó emberek egészsége

– mondta Alfons Dintner, a vállalat igazgatótanácsának elnöke a döntéssel kapcsolatban. – Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk városunk több egészségügyi intézményével, ezért természetes számunkra, hogy a jelenlegi, koronavírus által kialakult helyzetben hozzájáruljunk a védekezéshez. Ezért vállalatvezetésünk úgy döntött, hogy két lélegeztetőgép vásárlását támogatjuk, a pénzadományt a Győri Kórházért Alapítványnak folyósítjuk. Köszönjük az orvosok és valamennyi kórházi dolgozó munkáját, mindenkinek erőt és kitartást kívánunk!