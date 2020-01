A díszek lekerültek, de mi legyen a fával?!

Vízkereszt után utcákra kerülnek az ünnep legfőbb szereplői, a díszeiktől megfosztott karácsonyfák. Sopronban a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Sopron Holding Zrt., valamint az STKH végzi a begyűjtést.

A Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási Divíziója azokról a lakótelepekről szállítja el a fákat, amelyeken zöldterületi munkákat végeznek. Az STKH a családi házas övezetekben és a belvárosban szedi össze a fenyőket a zöldhulladékgyűjtés keretében, de januárban plusz két gyűjtőnapot is beiktatnak. Mindenkit arra kérnek, hogy ne hagyjanak díszt a fán és ne is csomagolják be, mert vagy a gyűjtőhelyeken, vagy az STKH telephelyén ledarálják a fenyőket. A díszek ezt a folyamatot nyilván akadályoznák. A ledarált mulcsot újrahasznosítják, talajtakaróként, fedőrétegként használják.

Lerakóhelyek

A Jereván-lakótelepen összesen tizenhat gyűjtőhelyet jelöltek ki, ebből négyet a IV. László király utcában, hármat a Teleki Pál utcában és a többit is arányosan elosztva a különböző helyszínek között. Az Ibolya úti lakótelepen a bolttal szemben, a kereszteződésnél található a gyűjtőpont. A József Attila-lakótelepen a Vasvári Pál utcai buszmegálló előtt, a játszótérnél, illetve a Vas Gereben utca és a Jegenye sor sarkán, a Kazinczy téri lakótelepen a Kazinczy tér 8., 5., valamint a Kőszegi út 2/B előtti papírgyűjtőnél lehet lerakni a fákat. További gyűjtőhelyek: Arany János utca 10., Csengery utca 52/C, Állomás utca 5., a GYSEV-állomással szemközti zöldterület, a Gyóni Géza és a Kisfaludy utca kereszteződése, a Király Jenő utca 24–26. közötti zöldterület, Handler Nándor utca 1., Ív utca 6. és a 3. számmal szemközti zöldterület, a Rákosi út 61. melletti parkoló.